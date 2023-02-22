憑發票「必勝客套餐第2套5折」！德式菠蘿蛋堡限定開賣

主打可以「3分鐘快取」的「必勝客EXPRESS板橋車站店」，自即日起推出全新優惠，只要憑板橋車站環球購物中心任何店家消費發票，即可享「套餐第2套5折」，包括Hot燒套餐、XL套餐均可適用。另外還有早餐新品「德式香腸菠蘿蛋堡」同步新登場。

必勝客EXPRESS板橋車站店開幕已有3年，主打可以方便帶著走的餐點，提供「夏威夷」、「明太子脆雞」、「韓式泡菜燒肉」等5款單片帕瑪森比薩，還有「羅勒青醬雞腿排義大利麵」、「波隆那紅醬牛肉丸義大利麵」、「奶油海鮮燴飯」等5款義大利麵/飯，可搭配香酥脆薯、飲料可組成Hot燒套餐，每套139元起。比薩還可搭配BBQ烤雞、香酥脆薯、QQ球與飲料組成XL套餐，每套179元起。

為回饋消費者，即日起至3月13日期間，憑板橋車站環球購物中心任何店家消費發票，即可在必勝客EXPRESS板橋車站店享有「套餐第2套5折」，包括Hot燒套餐、XL套餐都適用。