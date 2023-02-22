復古款就是好看又好搭配 「王子」邱勝翊詮釋經典跑鞋帥氣Look！

「復古感」就是當前潮鞋流行的關鍵字！因此ASICS Sportstyle在2020年末首度推出復刻款GEL-KAYANO 14跑鞋，掀起話題之後，這季再呈現全新春夏配色，還找來代言人王子」邱勝翊詮釋帥氣穿搭。無獨有偶，New Balance近期成為搶手貨的550或是CT302鞋款，除了皆是復刻款之外，還隨設計師APUJAN的作品，一同登上伸展台。

若要討論經典復古跑鞋，那麼ASICS的GEL-KAYANO 14款絕對能列入其中，在2008年上市時，就曾是該年的話題設計之一。即便經過了15年，洗鍊的輪廓線條，讓GEL-KAYANO 14依舊是時下潮流的熱門鞋款。今年ASICS Sportstyle讓新配色的鞋面採用異材質拼接，保留原創皮革和透氣網眼結構，並透過經典亞瑟膠GEL與TRUSSTIC支撐系統技術帶來緩衝腳感，外型升級結合舒適性能。同時，還搭上近年Y2K穿搭風潮，GEL-KAYANO 14一次釋出橄欖綠、岩石灰、極光綠、科幻藍，並特別增加女生限定的星河銀配色，展現過去與未來跨世代融合魅力。

ASICS Sportstyle GEL-KAYANO 14鞋，女生限定星河銀配色，4,580元。 圖／ASICS提供

而550經典籃球鞋，則是New Balance繼327、2002R等復刻款之後，最受到消費者追捧的日常穿搭必備鞋。於是在剛落幕的APUJAN發表會上，便能看到設計師以New Balance 550鞋和重現70年代美學的CT302網球鞋來搭配最新一季的服裝。值得一提的是CT302鞋具備厚實外底，不僅延續其運動元素，更以低飽和色系呈現，在保有個性時更讓搭配度提升。

ASICS Sportstyle GEL-KAYANO 14鞋，4,580元。 圖／ASICS提供

New Balance CT302鞋，2,880元。圖／New Balance提供