ICT國際金獎濾掛咖啡「限時買一送一」！7-ELEVEN首賣

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人一年要喝約28.5億杯咖啡，從即飲、濾掛到現煮咖啡都充滿商機，尤其咖啡愛好者愈追求風味與口感，濾掛咖啡成了最受歡迎的選擇。開元食品旗下品牌「戀」，以義大利ICT國際咖啡品鑑大賽金獎認證的鑑賞級咖啡，推出全新商品「戀．金獎濾掛咖啡」，今(2/22)起7-ELEVEN搶先上市首賣，「野莓榛果風味」及「可可烤杏仁風味」於新品上市期間，推出「買一送一」限時優惠，建議售價每盒150元(5入/盒)。

開元食品表示，根據市調與消費者飲用行為觀察，咖啡愛好者除了重視咖啡風味，更期待高品質的咖啡，且可不受限於時間、場域都能即時享用。此次全新推出的「戀．金獎濾掛咖啡」，由華人首位ACS國際認證的專業品鑑師盧貞君監製，精選

義大利ICT(International Coffee Tasting)國際咖啡品鑑大賽金獎配方，嚴選巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉、印尼等指標性產區生豆，透過反覆杯測嘗試，研發出「野莓榛果風味」及「可可烤杏仁風味」兩款咖啡。