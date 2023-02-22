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ICT國際金獎濾掛咖啡「限時買一送一」！7-ELEVEN首賣
根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人一年要喝約28.5億杯咖啡，從即飲、濾掛到現煮咖啡都充滿商機，尤其咖啡愛好者愈追求風味與口感，濾掛咖啡成了最受歡迎的選擇。開元食品旗下品牌「戀」，以義大利ICT國際咖啡品鑑大賽金獎認證的鑑賞級咖啡，推出全新商品「戀．金獎濾掛咖啡」，今(2/22)起7-ELEVEN搶先上市首賣，「野莓榛果風味」及「可可烤杏仁風味」於新品上市期間，推出「買一送一」限時優惠，建議售價每盒150元(5入/盒)。
開元食品表示，根據市調與消費者飲用行為觀察，咖啡愛好者除了重視咖啡風味，更期待高品質的咖啡，且可不受限於時間、場域都能即時享用。此次全新推出的「戀．金獎濾掛咖啡」，由華人首位ACS國際認證的專業品鑑師盧貞君監製，精選
義大利ICT(International Coffee Tasting)國際咖啡品鑑大賽金獎配方，嚴選巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉、印尼等指標性產區生豆，透過反覆杯測嘗試，研發出「野莓榛果風味」及「可可烤杏仁風味」兩款咖啡。
戀．金獎濾掛咖啡「野莓榛果風味」，入口有濃郁的榛果香氣，伴隨莓果與焦糖融合的細緻酸甜感，香氣飽滿且奔放，尾韻順口回甘；「可可烤杏仁風味」則擁有渾厚黑巧克力般的甘醇氣息，入口烤杏仁果般的燻香風味，延續至尾韻帶有雪松般的木質氣息，整體口感層次分明。兩款咖啡皆推薦以手沖濾掛的方式享用。
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