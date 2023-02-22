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獨／企業遭駭 微風集團個資全上駭客網站
企業個資外洩頻傳，連微風集團也中招，日前有人在駭客論壇BreachForums聲稱竊得微風百貨的內部資料。對此，微風表示，近日收到匿名網路勒索信件，第一時間立即啟動損害機制，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新。
據了解，微風日前發出公告，表示因系統更新作業，會員點數活動全數暫停，但隨後就有民眾收到簡訊通知，要求會員因應系統升級修改密碼，當天也出現微風部分網站無法存取的現象。
此外，在駭客論壇BreachForums，有人發文聲稱竊得微風百貨的內部資料，內容包含所有的業務資料、公司及供應商的資料、90萬用戶個資、發票、訂單、付款資料，以及30個專案的原始碼，檔案大小超過150 GB，駭客更強調個資含有會員的帳號及密碼。
微風則表示，近日有收到匿名網路勒索信件，但第一時間立即啟動損害機制，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層，呼籲共同打擊此類不法行為並會全力配合警方偵辦調查。
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