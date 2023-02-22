228連假限定！全家便利商店限時5天「Fami!ce霜淇淋」第2支10元

228連假即將到來，全家便利商店推出4大限時優惠，包含全家Fami!ce霜淇淋第2支10元，以及因應民眾出遊所需，即日起至2月28日限時7天推出「聰明消費學」活動，超過150件商品同品牌同價位第2件只要8元；另外還有全盈+PAY限定活動，Let’s Café大杯特濃拿鐵買一送一、私品茶「濃靜岡抹茶拿鐵」第2杯8元，以及全盈+PAY集章趣活動，單筆消費滿100元即可集一個章，集滿8個章可兌換100元「全家」購物金；出遊必備品的麵包系列，同步也推出全品項同價位第2件6折優惠。

連假出遊旅途中一定不能少了霜淇淋，全家便利商店2月24日至2月28日限時5天，推出全家Fami!ce霜淇淋第2支10元優惠活動，兩支只要59元，不論是以酸甜草莓滋味結合優格的戀愛系草莓優格霜淇淋，或是經典口味的小農牛奶及比利時巧克力都是歡聚時刻的好選擇。

2月24日至2月28日使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）買一送一、私品茶「濃靜岡抹茶拿鐵」第2杯8元超值優惠。同步推出全盈+PAY集章趣活動，即日起至3月21日期間，使用全盈+PAY單筆消費滿100元即可集1個章，集滿8個章就可兌換100元全家購物金，集30個章可兌換2023WBC中華隊紀念球。

迎接4天連假，全家便利商店因應民眾出遊對飲品、冰品、糖果、餅乾、泡麵等需求，即日起至2月28日推出限時7天的「聰明消費學」活動，超過150件商品同品牌同價位第2件只要8元，首推古娃娃系列雪糕、FMC茶飲系列以及奇多、乖乖等零食；另外還有滿漢大餐、統一泡麵系列等同品牌同價位泡麵第2件6折優惠。