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最後機會！HOLA出清5千項產品換季 下殺3折起千元有找

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
HOLA冬出清，春日馬卡龍色系餐瓷也有特價。圖／HOLA提供
HOLA冬出清，春日馬卡龍色系餐瓷也有特價。圖／HOLA提供

準備進入春天，當然要趁著換季時刻大肆採購一番，HOLA即日起至3月8日，推出冬出清特惠活動，超過5千項商品全面下殺折扣3折起，且特惠商品不只是冬季商品，連適合春天的馬卡龍餐瓷、適合夏天的天絲涼感寢具、換季收納的商品、精油與休閒椅等全都有折扣。HOLA還推出在實體門市單筆消費滿3千元，送酒精抗菌濕紙巾，而HOLA愛家卡點數還能享有漫威系列商品的優惠價格。

其中推薦搶先購買的是天絲系列，採用親膚度高的天絲材質，其中蕙馨透氣天絲床包兩用被組雙人原價5,680元，特價1,704元，適合在微寒加入保暖，而在夏日還能有絲滑涼感，讓一年四季的睡眠都能很舒適。

針對換季收納的需求，也有多樣化的百元收納商品，有著各種尺寸、不同材質可以挑選，滿足居家的各種風格，而夏日必備的馬卡龍色調餐瓷、鍋具，更能讓家中增添春意，餐具包括粉嫩紅、湖水藍、薄荷綠等色澤，平均5～7折起。

居家生活必備的精油，有來自澳洲的怡森氏（IN ESSENCE）特價5折起，有著充滿春夏的氣息，以大地的香氣讓大家放鬆；最後推薦客廳使用的座椅，如La-Z-Boy沙發有著頂級規格，一坐就愛上，或是適合追劇的泰納電動皮沙發，平均也下殺5～7折起。

HOLA冬出清，透氣天絲床包兩用被組雙人特價3折起。圖／HOLA提供
HOLA冬出清，透氣天絲床包兩用被組雙人特價3折起。圖／HOLA提供
HOLA冬出清，百元收納系列七折起。圖／HOLA提供
HOLA冬出清，百元收納系列七折起。圖／HOLA提供

換季 HOLA

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