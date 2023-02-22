最後機會！HOLA出清5千項產品換季 下殺3折起千元有找

準備進入春天，當然要趁著換季時刻大肆採購一番，HOLA即日起至3月8日，推出冬出清特惠活動，超過5千項商品全面下殺折扣3折起，且特惠商品不只是冬季商品，連適合春天的馬卡龍餐瓷、適合夏天的天絲涼感寢具、換季收納的商品、精油與休閒椅等全都有折扣。HOLA還推出在實體門市單筆消費滿3千元，送酒精抗菌濕紙巾，而HOLA愛家卡點數還能享有漫威系列商品的優惠價格。

其中推薦搶先購買的是天絲系列，採用親膚度高的天絲材質，其中蕙馨透氣天絲床包兩用被組雙人原價5,680元，特價1,704元，適合在微寒加入保暖，而在夏日還能有絲滑涼感，讓一年四季的睡眠都能很舒適。

針對換季收納的需求，也有多樣化的百元收納商品，有著各種尺寸、不同材質可以挑選，滿足居家的各種風格，而夏日必備的馬卡龍色調餐瓷、鍋具，更能讓家中增添春意，餐具包括粉嫩紅、湖水藍、薄荷綠等色澤，平均5～7折起。