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呼叫NBA迷！巨星James Harden聯名葡萄酒J-HARDEN來了
NBA巨星詹姆斯．哈登（James Harden）所跨界創立的全新葡萄酒品牌「J-HARDEN」，由酒條通集團獨家代理，兩個酒款即日起於全台酒條通43間門市上架，使台灣成為全亞洲地區第一個上市的國家。
J-HARDEN系列酒款是與譽加葡萄酒（Accolade Wine）集團眾多頂級酒莊中，最受歡迎的全球品牌之一Jam Shed合作推出。酒標設計以融合了超「哈登（Harden）」的大鬍子圖案，加上鮮豔的色彩，以及在面部輪廓內的獨特花卉圖樣，引起酒界潮流旋風。
詹姆斯．哈登表示：「對我而言，能真正進入葡萄酒的世界，比擁有我的個人品牌這件事，更為重要。」他興奮地表示：「透過與譽加葡萄酒集團的合作，完成J-HARDEN品牌酒款的發表，以合理的價格創造出大眾喜愛的高品質酒款，這也是我的希望與目標，無論是葡萄酒新手還是資深愛好者，相信都會像我一樣愛上這款酒。」
在台首發J-HARDEN兩款紅酒，分別是以卡本內蘇維濃為主的「J-HARDEN Cabernet Sauvignon」，以及「J-HARDEN Red Blend」。前者來自美國加州葡萄園，具漂亮的深寶石紅酒色，入口後蔓越莓及草莓果醬般的風味充斥口中，單寧優雅細緻。後者具有櫻桃和覆盆子的香氣，尾韻則是香草和烤橡木，並呈現出黑莓和櫻桃的濃郁果香風味，餘韻悠長。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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