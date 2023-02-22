「你是我的眼」藝術展登場 6藝術家+盲生跨界創作義賣

「你是我的眼」公益藝術創作聯展今起至3月8日在台中市凱昇藝廊登場，由台中市想辦法愛心公益協會邀請藝術家與私立惠明視障者教養院視障院生聯手創作藝術品義賣，所得將全額捐給惠明視障者教養院。

台中市想辦法愛心公益協會理事長鄭博仁說，失聰的貝多芬可以創作交響樂，失明的孩子們該怎麼創作？協會邀請藝術家吳極、黃瀅權、張舒嵎、廖迎晰、鄧志浩、嚴玟鑠等六人與惠明視障院生聯手創作六組作品，包括24張畫作、24件雕塑作品全數義賣，現場也有由藝術家授權發行限量周邊商品，歡迎民眾把握機會前往欣賞收藏。

「他沒看過就是沒看過，最後他畫芒果的時候，我很想流淚。」吳極蒙上眼睛，讓視障生抓住他的手，一邊對談想像一邊繪畫，最後完成一顆有著圓圓小角、黑壓壓的長條狀物體，是視障生對芒果的想像。

廖迎晰握著視障生手指，引導她觸碰玩偶的耳朵、身體，盼在視障生心中建構溫柔可愛的玩偶印象，卻意外發現知識是一種框架。她說，視障者因為缺乏對物體形狀和色彩的體認，打破普世價值對「美」的認知，粉嫩顏色、美麗花朵對視障生都是抽象、難以理解，她反而視障生啟發，打破框架創作出一系列優雅迷人又充滿童趣的絲巾作品。

策展人林瀅瀅說，藝術的價值往往不能流於表象，無法複製的獨特性、背後深藏的故事，才是藝術創作最珍貴的價值，這次聯展件件都值得收藏，珍藏的同時更付出公益愛心，意義非凡。

無償收教盲生院童的私立惠明盲校與惠明教養院，需面對自籌經費壓力十分龐大，5年前，惠明盲校前校長賴弘毅驟逝，一群各行各業的好友發起想辦法公益愛心園遊會，以二手物資拍賣及義演音樂會等募款資助惠明盲校，並於去年成立台中市想辦法公益愛心協會。