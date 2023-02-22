撞衫了怎麼辦？超模Bella Hadid一招秒化解還美翻紅毯！

紅毯上最怕的事情就是撞衫！而MICHAEL Michael Kors春季形象廣告，就真實上演這樣橋段，並交由超模Bella Hadid來化解，不僅不尷尬，最後還吸引了更多鎂光燈來搶拍， 成為紅毯第一美。

紐約時裝品牌Michael Kors曝光新一季的最新MICHAEL Michael Kors及Michael Kors男裝廣告大片，由攝影師Lachlan Bailey操刀，並請來超模Bella Hadid、Felice Van Noordhoff、Sacha Quenby、中國名模賀聰、 Jill Kortleve、Alton Mason、Baptiste Radufe和Parker Van Noord共同演繹。此次廣告取景於洛杉磯，讓Bella Hadid、Alton Mason與品牌好友們享受城市迷人之處，更有著好萊塢大牌明星架式。

在形象影片裡，還能見到品牌把知名洛杉磯地標「HOLLYWOOD」字樣更換成Michael Kors，而超模Bella Hadid精心打扮出席首映會，卻意外地與中國名模賀聰撞衫，好不尷尬。因此，Bella Hadid立即驅車前往豪邸，換上一襲白色連身低胸晚裝，並搭乘私人直升機重返現場，不僅化解窘境，還博得同場男星關注。除了劇情點題之外，這一季的MICHAEL Michael Kors系列最引人注目之處在於重新定義日常造型，設計師透過剪裁得宜服裝過渡至溫暖季節；時髦中性色與亮橙色和各式藍調搭配，打造出西裝外套、鏤空洋裝和寬版褲彼此搭配相得益彰。

超模Bella Hadid詮釋MICHAEL Michael Kors春夏形象廣告，盡顯好萊塢式的生活風格。圖／Michael Kors提供

而巴黎時尚品牌maje的春夏形象廣告，則以像是小甜甜布蘭妮、碧昂絲和瑪丹娜等經典流行指標的穿搭為靈感，讓模特兒們身穿融入Y2K元素的服飾，重新塑造出經典造型。maje認為這些傳奇偶像比任何歷史名人也更為知名，既是時尚潮流指標，也是流行文化象徵，影響層面甚廣。因此藉由這些偶像們的態度和大膽精神，為2023年春夏系列創作風格鮮明、洋溢自信個性的品牌形象廣告。

Michael Kors男裝春夏形象廣告大片。圖／Michael Kors提供

超模Bella Hadid詮釋MICHAEL Michael Kors春夏形象廣告，盡顯好萊塢式的生活風格。圖／Michael Kors提供

超模Bella Hadid領軍詮釋MICHAEL Michael Kors春夏形象廣告，盡顯好萊塢式的生活風格。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors春夏形象廣告，以好萊塢奢華生活為概念。圖／Michael Kors提供

超模Bella Hadid詮釋MICHAEL Michael Kors春夏形象廣告，盡顯好萊塢式的生活風格。圖／Michael Kors提供

巴黎時尚品牌maje的春夏形象廣告，則以像是小甜甜布蘭妮、碧昂絲和瑪丹娜等經典流行指標的穿搭為靈感。圖／maje提供

Michael Kors男裝系列Astor黑色鉚釘經典郵差包22,400元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors系列條紋針織長袖上衣13,400元與亮橙色風衣33,600元、鍊帶裝飾丹寧短裙11,200元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors系列藍色老花削肩長洋裝16,100元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors系列土耳其藍洋裝14,800元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors系列棕色皮革鉚釘高跟涼鞋14,300元。圖／Michael Kors提供