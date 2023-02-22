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撞衫了怎麼辦？超模Bella Hadid一招秒化解還美翻紅毯！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
超模Bella Hadid詮釋MICHAEL Michael Kors春夏形象廣告，盡顯好萊塢式的生活風格。圖／Michael Kors提供
超模Bella Hadid詮釋MICHAEL Michael Kors春夏形象廣告，盡顯好萊塢式的生活風格。圖／Michael Kors提供

紅毯上最怕的事情就是撞衫！而MICHAEL Michael Kors春季形象廣告，就真實上演這樣橋段，並交由超模Bella Hadid來化解，不僅不尷尬，最後還吸引了更多鎂光燈來搶拍， 成為紅毯第一美。

紐約時裝品牌Michael Kors曝光新一季的最新MICHAEL Michael Kors及Michael Kors男裝廣告大片，由攝影師Lachlan Bailey操刀，並請來超模Bella Hadid、Felice Van Noordhoff、Sacha Quenby、中國名模賀聰、 Jill Kortleve、Alton Mason、Baptiste Radufe和Parker Van Noord共同演繹。此次廣告取景於洛杉磯，讓Bella Hadid、Alton Mason與品牌好友們享受城市迷人之處，更有著好萊塢大牌明星架式。

在形象影片裡，還能見到品牌把知名洛杉磯地標「HOLLYWOOD」字樣更換成Michael Kors，而超模Bella Hadid精心打扮出席首映會，卻意外地與中國名模賀聰撞衫，好不尷尬。因此，Bella Hadid立即驅車前往豪邸，換上一襲白色連身低胸晚裝，並搭乘私人直升機重返現場，不僅化解窘境，還博得同場男星關注。除了劇情點題之外，這一季的MICHAEL Michael Kors系列最引人注目之處在於重新定義日常造型，設計師透過剪裁得宜服裝過渡至溫暖季節；時髦中性色與亮橙色和各式藍調搭配，打造出西裝外套、鏤空洋裝和寬版褲彼此搭配相得益彰。

超模Bella Hadid詮釋MICHAEL Michael Kors春夏形象廣告，盡顯好萊塢式的生活風格。圖／Michael Kors提供
超模Bella Hadid詮釋MICHAEL Michael Kors春夏形象廣告，盡顯好萊塢式的生活風格。圖／Michael Kors提供

而巴黎時尚品牌maje的春夏形象廣告，則以像是小甜甜布蘭妮、碧昂絲和瑪丹娜等經典流行指標的穿搭為靈感，讓模特兒們身穿融入Y2K元素的服飾，重新塑造出經典造型。maje認為這些傳奇偶像比任何歷史名人也更為知名，既是時尚潮流指標，也是流行文化象徵，影響層面甚廣。因此藉由這些偶像們的態度和大膽精神，為2023年春夏系列創作風格鮮明、洋溢自信個性的品牌形象廣告。

Michael Kors男裝春夏形象廣告大片。圖／Michael Kors提供
Michael Kors男裝春夏形象廣告大片。圖／Michael Kors提供

超模Bella Hadid詮釋MICHAEL Michael Kors春夏形象廣告，盡顯好萊塢式的生活風格。圖／Michael Kors提供
超模Bella Hadid詮釋MICHAEL Michael Kors春夏形象廣告，盡顯好萊塢式的生活風格。圖／Michael Kors提供

超模Bella Hadid領軍詮釋MICHAEL Michael Kors春夏形象廣告，盡顯好萊塢式的生活風格。圖／Michael Kors提供
超模Bella Hadid領軍詮釋MICHAEL Michael Kors春夏形象廣告，盡顯好萊塢式的生活風格。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors春夏形象廣告，以好萊塢奢華生活為概念。圖／Michael Kors提供
MICHAEL Michael Kors春夏形象廣告，以好萊塢奢華生活為概念。圖／Michael Kors提供

超模Bella Hadid詮釋MICHAEL Michael Kors春夏形象廣告，盡顯好萊塢式的生活風格。圖／Michael Kors提供
超模Bella Hadid詮釋MICHAEL Michael Kors春夏形象廣告，盡顯好萊塢式的生活風格。圖／Michael Kors提供

巴黎時尚品牌maje的春夏形象廣告，則以像是小甜甜布蘭妮、碧昂絲和瑪丹娜等經典流行指標的穿搭為靈感。圖／maje提供
巴黎時尚品牌maje的春夏形象廣告，則以像是小甜甜布蘭妮、碧昂絲和瑪丹娜等經典流行指標的穿搭為靈感。圖／maje提供

Michael Kors男裝系列Astor黑色鉚釘經典郵差包22,400元。圖／Michael Kors提供
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MICHAEL Michael Kors系列條紋針織長袖上衣13,400元與亮橙色風衣33,600元、鍊帶裝飾丹寧短裙11,200元。圖／Michael Kors提供
MICHAEL Michael Kors系列條紋針織長袖上衣13,400元與亮橙色風衣33,600元、鍊帶裝飾丹寧短裙11,200元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors系列藍色老花削肩長洋裝16,100元。圖／Michael Kors提供
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MICHAEL Michael Kors系列土耳其藍洋裝14,800元。圖／Michael Kors提供
MICHAEL Michael Kors系列土耳其藍洋裝14,800元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors系列棕色皮革鉚釘高跟涼鞋14,300元。圖／Michael Kors提供
MICHAEL Michael Kors系列棕色皮革鉚釘高跟涼鞋14,300元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors系列Parker亮橙色金屬飾鍊條帝國包21,200元。圖／Michael Kors提供
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