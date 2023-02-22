農產品若恢復輸中我方賣不賣？農糧署長：希望可以早一點開放

中國大陸從前年開始禁止我多項農產品銷往大陸，重創我國鳳梨、鳳梨釋迦、柑橘類等鮮果外銷，近期兩岸釋出善意，一旦重新恢復農產貿易，我方是賣還是不賣？農委會農糧署長胡忠一今天表示，我們很希望中國大陸能夠早一點開放，恢復台灣水果外銷大陸。

胡忠一今天參加「2023年台灣國際蘭展」記者會，做以上表示。

胡忠一說，「我們很希望啊、希望他可以早一點開放」，他以鳳梨為例，當時是用介殼蟲的名義，鳳梨賣到全世界，若有介殼蟲只要薰蒸就結束了，但是大陸以介殼蟲為由擋掉禁止，一禁就禁了快兩年，鳳梨是前年3月1日禁止。

他表示，「中國大陸應該依照國際、WTO規則，不能因為介殼蟲就禁運，如果現在要開放，我們歡迎」；現在已經把鳳梨品質提升，中國市場以前也沒有管這個，當時兩岸互惠，出口很近，我國鳳梨就賣到對岸去，對岸也不太檢查，後來，我國再打其他的國際市場，就不是這麼一回事，就一定要很注意，包括介殼蟲的問題，所以，後來打開日本以及其他國際市場。

胡忠一說，日本市場我國鳳梨就用日文版的產銷履歷，日本消費者在市場用QRcode就可以查到鳳梨從哪裡來，若農民以後還是有些想賣中國大陸，要注意介殼蟲問題，不要讓對方以介殼蟲為由禁運；到其他國家遇到介殼蟲都用薰蒸，也希望未來到大陸，若又遇到介殼蟲問題也能薰蒸處理。

他說，我國早就準備好了，如果日本市場進得去，中國大陸市場更簡單，中國大陸以外的市場，是要銷履歷QRcode逐粒貼。

至於是不是以同樣面對日本的產品規格面對中國大陸，胡忠一說，中國大陸現在還沒有開放，國人對於中國大陸市場用比較輕鬆的態度，沒有對日本這麼嚴格，日本一定要在13度的冷鏈運輸，中國大陸則是下午出、晚上就到對岸，因此對中國大陸的要求沒有這麼嚴格，但是希望如果未來能賣到中國大陸，至少介殼蟲問題要做好，不要再讓對方當作阻擋我國外銷的藉口，廠商也要自愛，集貨包裝都要做好。

胡忠一說，中國大陸不買，台灣農產品從香港還是進去，很多業者直接輸出香港，也是進到內陸，石斑魚也一樣，中國大陸不用做這種事情(禁運)，對對岸的消費者來說，可以降低成本，買到更好的品質，「直接進去就好了」，若台灣農產品要賣過去，我方就負責把關。