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這次錯過剁手手！Miu Miu聯名運動鞋 髒髒款也太生火
女孩的鞋櫃裡永遠都缺一雙，不管是高跟鞋或運動鞋。Miu Miu繼先前推出與New Balance的聯名運動鞋大受好評後，23春夏系列「再加碼」，二度推出多款574運動鞋，並帶來1980年代的懷舊風格，自信走跳。
由攝影師暨錄影師Moni Haworth拍攝的全新視覺，由模特兒Kayla Dunlap擔綱演出。在視覺中，模特兒自信展線了自由、率性、不拘小節的風格，而分別採用了流蘇飾邊藍色色調丹寧、大理石紋干邑色丹寧，以及白色仿舊納帕皮的New Balance聯名運動鞋，更展現了服飾原型的解構與重組，好穿、好走，同時鞋舌上並有Miu Miu與New Balance的雙品牌標準字，無論是全台的「小白」款、仿舊的「髒髒款」，勢必將成為本季街頭最夯的走跳單品，全系列並將在二月底於全球Miu Miu專賣店同步上市販售，價格店洽。
而除了Miu Miu本次與New Balance的二度聯名，其實過往也有GUCCI與adidas的多次聯名，並推出時裝、配件、休閒鞋等全系列，除了平底的休閒鞋款外，另有結合雙品牌Logo的橘色或GUCCI GG緹花高跟鞋，鮮色走跳；另外受到愛黛兒（Adele）喜愛、並曾在演唱會上穿著晚禮服的法國設計師品牌Balmian，則也在日前推出與運動品牌PUMA聯名的系列，並邀請到NBA球星庫茲馬（Kyle Kuzma）、美國女子職籃球星Skylar Diggins-Smith穿戴服裝、鞋履，但據了解台灣Balmain暫無引進該聯名系列計畫，更多詳情，亦可前往Balmain全台各分店、直接洽詢。
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