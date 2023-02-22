這次錯過剁手手！Miu Miu聯名運動鞋 髒髒款也太生火

女孩的鞋櫃裡永遠都缺一雙，不管是高跟鞋或運動鞋。Miu Miu繼先前推出與New Balance的聯名運動鞋大受好評後，23春夏系列「再加碼」，二度推出多款574運動鞋，並帶來1980年代的懷舊風格，自信走跳。

由攝影師暨錄影師Moni Haworth拍攝的全新視覺，由模特兒Kayla Dunlap擔綱演出。在視覺中，模特兒自信展線了自由、率性、不拘小節的風格，而分別採用了流蘇飾邊藍色色調丹寧、大理石紋干邑色丹寧，以及白色仿舊納帕皮的New Balance聯名運動鞋，更展現了服飾原型的解構與重組，好穿、好走，同時鞋舌上並有Miu Miu與New Balance的雙品牌標準字，無論是全台的「小白」款、仿舊的「髒髒款」，勢必將成為本季街頭最夯的走跳單品，全系列並將在二月底於全球Miu Miu專賣店同步上市販售，價格店洽。