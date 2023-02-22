台中日式燒肉新選擇！築間「绘馬別邸」開幕享88折

台中燒肉戰場又有新成員！「築間餐飲集團」推出全新燒肉品牌「绘馬別邸」，主打日式精緻燒肉套餐，提供日本A5和牛、澳洲和牛等十餘種精選肉品，而且營業時間至清晨4點，滿足宵夜愛好者的需求。3月10日起還有「試營運88折」的限時優惠。

預計3月10日開幕的「绘馬別邸」，店址位於台中水湳經貿園區的中平路上，佔地超過百坪，規劃80個座位，提供開放區域、半開放包廂。開放式區域規劃4人、6人座；半開方式包廂有則有4人、8人及10人座三種型態供選擇。整體設計以日式木質為主軸，打造靜謐雅致空間。營業時間則從上午11點至凌晨4點。

有別集團現有的個人鍋物、個人燒肉、吃到飽，「绘馬別邸」主推日式精緻燒肉套餐，包括有2人、3人套餐方案。套餐採琉璃沙拉、前菜、鍋物、海鮮、田園野菜盛、壺漬、主餐、飲料與甜點的9道式設計，共計有50多種的品項選擇。燒肉主餐的肉品，則有「手切冷藏涮涮牛」、「手切冷藏涮涮豬」、「肩胛小戰斧」、「羽下千層」、「霜降牛薄燒」、「穀飼牛舌」、「橫膈膜」、「澳洲和牛」、「日本A5和牛」等多種肉品。2人套餐每套1,680～4,280元。

築間表示，目前绘馬別邸進行最後調整階段，預計將於3月10日正式開幕。為慶祝開幕，試營運期間還會推出「88折」的限時優惠。

【絵馬別邸（水湳經貿店）】