5天增加5萬會員就靠這款商品 全盈+PAY今年拚會員翻倍

主打跨場景「嵌入式支付金融科技」的全盈+PAY，去年4月底正式上線，去年底會員人數即破百萬、每個月都有消費的活躍會員佔比高達7成，完成簽約特店則達10萬點，嵌入零售、社區智慧管理、職場金融3大場景，今年則是宣布將組建「場景金融聯盟」，目標嵌入式金融賦能再升級、拓展銀行新場景、將數據轉化為精準行銷，力拼會員數、合作特店數翻倍。

今年農曆春節限時5天推出使用全盈+PAY購買Fami!ce全家霜淇淋享買1送1優惠，加上網友超好評的草莓優格口味推波助瀾，活動5天就激出5萬全盈+PAY新會員，去年整年全盈會員共吃掉130萬支全家霜淇淋。全盈支付總經理劉美玲表示，這顯示激發民眾使用電子支付的關鍵點就是使用場景。

全盈+PAY透過嵌入式支付金融科技技術進駐多元場景App，除了全家便利商店App，也嵌入全台最大智慧社區管理平台「智生活」App，並推出代繳管理費服務，今年將陸續開通路邊停車、水電瓦斯費等繳費服務，另外，也與MAYO鼎恒數位科技合作嵌入旗下員工福利整合平台STAYFUN App，支付、累點、轉帳，今年預計再開通全盈+PAY做為員工薪轉帳戶，未來甚至取代員工代墊款等企業零用金的金融服務，解決企業在發薪與帳務報銷上的痛點。