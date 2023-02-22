快訊

王建民衰捲不倫官司 火辣女主角傳是「賴清德御用醫師」

好市多1美食5年來近乎凍漲 關鍵原因曝光：那是帶路雞

疫後特別條例三讀通過：他點出交通運輸補助卻忽視「這項」

5天增加5萬會員就靠這款商品 全盈+PAY今年拚會員翻倍

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
今年農曆春節推出的使用全盈+PAY購買Fami!ce全家霜淇淋享買1送1優惠大獲好評，活動5天就激出5萬全盈+PAY新會員。記者黃筱晴／攝影
今年農曆春節推出的使用全盈+PAY購買Fami!ce全家霜淇淋享買1送1優惠大獲好評，活動5天就激出5萬全盈+PAY新會員。記者黃筱晴／攝影

主打跨場景「嵌入式支付金融科技」的全盈+PAY，去年4月底正式上線，去年底會員人數即破百萬、每個月都有消費的活躍會員佔比高達7成，完成簽約特店則達10萬點，嵌入零售、社區智慧管理、職場金融3大場景，今年則是宣布將組建「場景金融聯盟」，目標嵌入式金融賦能再升級、拓展銀行新場景、將數據轉化為精準行銷，力拼會員數、合作特店數翻倍。

今年農曆春節限時5天推出使用全盈+PAY購買Fami!ce全家霜淇淋享買1送1優惠，加上網友超好評的草莓優格口味推波助瀾，活動5天就激出5萬全盈+PAY新會員，去年整年全盈會員共吃掉130萬支全家霜淇淋。全盈支付總經理劉美玲表示，這顯示激發民眾使用電子支付的關鍵點就是使用場景。

全盈+PAY透過嵌入式支付金融科技技術進駐多元場景App，除了全家便利商店App，也嵌入全台最大智慧社區管理平台「智生活」App，並推出代繳管理費服務，今年將陸續開通路邊停車、水電瓦斯費等繳費服務，另外，也與MAYO鼎恒數位科技合作嵌入旗下員工福利整合平台STAYFUN App，支付、累點、轉帳，今年預計再開通全盈+PAY做為員工薪轉帳戶，未來甚至取代員工代墊款等企業零用金的金融服務，解決企業在發薪與帳務報銷上的痛點。

全盈+PAY也預告，最快將於第2季新增嵌入式金融場景，陸續嵌入多家銀行App，賦能其電子支付功能，並協助銀行業者開拓金融以外的消費場景。

全盈+PAY新年度將聚焦在3E開放策略，組建「場景金融聯盟」，拚會員數再翻倍。記者黃筱晴／攝影
全盈+PAY新年度將聚焦在3E開放策略，組建「場景金融聯盟」，拚會員數再翻倍。記者黃筱晴／攝影

霜淇淋 水電

延伸閱讀

三大零售通路 拚戰電支市場

電子支付精準行銷 深化消費者關係

限時2天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋買1送1」快吃一波

台灣籃球名人堂名人專題講座2.0 即將於月底開跑由覃素莉先發

相關新聞

航空市場復甦快速 長榮北美、歐洲航線夏季大幅增班

隨著疫情趨緩，國境解封，航空市場快速復甦。長榮今公布夏季班表，其中美航線自3月27日起洛杉磯、芝加哥、舊金山將陸續增班，...

大葉高島屋5樓新商場24日試營運 全年業績拚55億元

大葉高島屋5樓全新風格生活樓層將於2月24日試營運，占地逾千坪賣場，結合大型特色餐飲、生活家電與市集特賣，攜手近20家品...

這次錯過剁手手！Miu Miu聯名運動鞋 髒髒款也太生火

女孩的鞋櫃裡永遠都缺一雙，不管是高跟鞋或運動鞋。Miu Miu繼先前推出與New Balance的聯名運動鞋大受好評後，...

台中日式燒肉新選擇！築間「绘馬別邸」開幕享88折

台中燒肉戰場又有新成員！「築間餐飲集團」推出全新燒肉品牌「绘馬別邸」，主打日式精緻燒肉套餐，提供日本A5和牛、澳洲和牛等...

5天增加5萬會員就靠這款商品 全盈+PAY今年拚會員翻倍

主打跨場景「嵌入式支付金融科技」的全盈+PAY，去年4月底正式上線，去年底會員人數即破百萬、每個月都有消費的活躍會員佔比...

228連假國旅需求旺 主題樂園、戶外露營銷售佳

228連假即將展開，根據旅遊業者統計，台灣旅客出遊意願高，且國外旅遊與國內旅遊銷售業績各占一半，可見國旅商品仍為市場剛性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦