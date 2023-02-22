23FW倫敦時裝周／李毓芬自帶女王氣場！現身MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀

奢華機能服飾品牌Moncler在倫敦時裝周所呈現的MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀，果然吸引所有人目光！說是服裝展演，不如說是一場探索時尚各種可能的前衛藝術盛會，更有靈魂歌姬Alicia Keys在現場演出，因此包括了韓星黃旼炫、網球傳奇小威廉絲和F1冠軍車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton），以及李毓芬等人都到場支持。

自從去年歡度品牌70周年後，Moncler再度把場子「搞大」，剛落幕的MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀，就一次呈現了與不同單位合作、跨界，創造帶有前衛風格或是展現奇思妙想的作品。而正在倫敦時裝周活動的台灣女星李毓芬也受邀前往參與，不同於先前曝光的暗黑性感造型，現身MONCLER GENIUS創藝大秀時，則換上一襲白色綴有羽毛的外套內搭高領上衣，頗有「冰雪女王」的氣場，引起矚目。而在這場有著adidas Originals、藤原浩潮牌FRGMT、Louis Vuitton男裝藝術總監的Pharrell Williams和設計師Salehe Bembury等9個單位通力合作的盛會，也各自呈現不同風格的展場，讓眾人猶如逛博覽會一般，探索時尚各種可能。

韓星黃旼炫支持MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀。圖／Moncler提供

在眾多的展場中，引起討論話題的當數與德國豪華汽車品牌賓士的合作，舞台中央擺放了名為「PROJECT MONDO G」的藝術裝置，是以招牌G-Class車款為基礎，但車頂與輪胎的部分，都改以金屬色Moncler羽絨衣方格狀衍縫形式呈現，搭配沉浸式場景設計，凸顯超現實主義。而adidas Originals聯名系列，則以各種飽和色彩與改變縫製樣式，重新詮釋了Moncler經典羽絨衣；同場呈現的Moncler + Rick Owens系列服飾，有著科幻感與暗黑風格融合，讓熟悉設計師手筆的人，也耳目一新。

李毓芬以「冰雪女王」的氣場現身MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀。圖／Moncler提供

F1冠軍車手路易斯漢米爾頓到場支持MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀。圖／Moncler提供

網球傳奇小威廉絲到場支持MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀。圖／Moncler提供

藤原浩潮牌FRGMT與Moncler聯名系列服飾。圖／Moncler提供

Moncler + Rick Owens系列服飾，有著科幻感與暗黑風格融合，讓熟悉設計師手筆的人，也耳目一新。圖／Moncler提供

Louis Vuitton男裝藝術總監的Pharrell Williams和Moncler聯名系列。圖／Moncler提供

時裝品牌Palm Angels再度與Moncler合作。 圖／Moncler提供

adidas Originals與Moncler聯名系列，則以各種飽和色彩與改變縫製樣式，重新詮釋了Moncler經典羽絨衣。圖／Moncler提供

在MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大眾多的展場中，引起討論話題的當數與德國豪華汽車品牌賓士的合作。圖／Moncler提供