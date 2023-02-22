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23FW倫敦時裝周／李毓芬自帶女王氣場！現身MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
李毓芬以「冰雪女王」的氣場現身MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀。圖／Moncler提供
李毓芬以「冰雪女王」的氣場現身MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀。圖／Moncler提供

奢華機能服飾品牌Moncler在倫敦時裝周所呈現的MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀，果然吸引所有人目光！說是服裝展演，不如說是一場探索時尚各種可能的前衛藝術盛會，更有靈魂歌姬Alicia Keys在現場演出，因此包括了韓星黃旼炫、網球傳奇小威廉絲和F1冠軍車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton），以及李毓芬等人都到場支持。

自從去年歡度品牌70周年後，Moncler再度把場子「搞大」，剛落幕的MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀，就一次呈現了與不同單位合作、跨界，創造帶有前衛風格或是展現奇思妙想的作品。而正在倫敦時裝周活動的台灣女星李毓芬也受邀前往參與，不同於先前曝光的暗黑性感造型，現身MONCLER GENIUS創藝大秀時，則換上一襲白色綴有羽毛的外套內搭高領上衣，頗有「冰雪女王」的氣場，引起矚目。而在這場有著adidas Originals、藤原浩潮牌FRGMT、Louis Vuitton男裝藝術總監的Pharrell Williams和設計師Salehe Bembury等9個單位通力合作的盛會，也各自呈現不同風格的展場，讓眾人猶如逛博覽會一般，探索時尚各種可能。

韓星黃旼炫支持MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀。圖／Moncler提供
韓星黃旼炫支持MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀。圖／Moncler提供

在眾多的展場中，引起討論話題的當數與德國豪華汽車品牌賓士的合作，舞台中央擺放了名為「PROJECT MONDO G」的藝術裝置，是以招牌G-Class車款為基礎，但車頂與輪胎的部分，都改以金屬色Moncler羽絨衣方格狀衍縫形式呈現，搭配沉浸式場景設計，凸顯超現實主義。而adidas Originals聯名系列，則以各種飽和色彩與改變縫製樣式，重新詮釋了Moncler經典羽絨衣；同場呈現的Moncler + Rick Owens系列服飾，有著科幻感與暗黑風格融合，讓熟悉設計師手筆的人，也耳目一新。

李毓芬以「冰雪女王」的氣場現身MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀。圖／Moncler提供
李毓芬以「冰雪女王」的氣場現身MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀。圖／Moncler提供

F1冠軍車手路易斯漢米爾頓到場支持MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀。圖／Moncler提供
F1冠軍車手路易斯漢米爾頓到場支持MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀。圖／Moncler提供

網球傳奇小威廉絲到場支持MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀。圖／Moncler提供
網球傳奇小威廉絲到場支持MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大秀。圖／Moncler提供

藤原浩潮牌FRGMT與Moncler聯名系列服飾。圖／Moncler提供
藤原浩潮牌FRGMT與Moncler聯名系列服飾。圖／Moncler提供

Moncler + Rick Owens系列服飾，有著科幻感與暗黑風格融合，讓熟悉設計師手筆的人，也耳目一新。圖／Moncler提供
Moncler + Rick Owens系列服飾，有著科幻感與暗黑風格融合，讓熟悉設計師手筆的人，也耳目一新。圖／Moncler提供

Louis Vuitton男裝藝術總監的Pharrell Williams和Moncler聯名系列。圖／Moncler提供
Louis Vuitton男裝藝術總監的Pharrell Williams和Moncler聯名系列。圖／Moncler提供

時裝品牌Palm Angels再度與Moncler合作。 圖／Moncler提供
時裝品牌Palm Angels再度與Moncler合作。 圖／Moncler提供

adidas Originals與Moncler聯名系列，則以各種飽和色彩與改變縫製樣式，重新詮釋了Moncler經典羽絨衣。圖／Moncler提供
adidas Originals與Moncler聯名系列，則以各種飽和色彩與改變縫製樣式，重新詮釋了Moncler經典羽絨衣。圖／Moncler提供

在MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大眾多的展場中，引起討論話題的當數與德國豪華汽車品牌賓士的合作。圖／Moncler提供
在MONCLER THE ART OF GENIUS創藝大眾多的展場中，引起討論話題的當數與德國豪華汽車品牌賓士的合作。圖／Moncler提供

名為「PROJECT MONDO G」的藝術裝置，是以招牌G-Class車款為基礎，但車頂與輪胎的部分，都改以金屬色Moncler羽絨衣方格狀衍縫形式呈現。圖／Moncler提供
名為「PROJECT MONDO G」的藝術裝置，是以招牌G-Class車款為基礎，但車頂與輪胎的部分，都改以金屬色Moncler羽絨衣方格狀衍縫形式呈現。圖／Moncler提供

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