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航空市場復甦快速 長榮北美、歐洲航線夏季大幅增班

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
長榮今公布夏季班表，其中美航線自3月27日起洛杉磯、芝加哥、舊金山將陸續增班，5月15日起將達每周84班，班次規模已與疫前相仿。圖／長榮航空提供
長榮今公布夏季班表，其中美航線自3月27日起洛杉磯、芝加哥、舊金山將陸續增班，5月15日起將達每周84班，班次規模已與疫前相仿。圖／長榮航空提供

隨著疫情趨緩，國境解封，航空市場快速復甦。長榮今公布夏季班表，其中美航線自3月27日起洛杉磯、芝加哥、舊金山將陸續增班，5月15日起將達每周84班，班次規模已與疫前相仿；歐洲航線自5月15日起，桃園-米蘭航線將由每周2班增加為每周4班，屆時歐洲航線每周將達到32班，為台灣飛航歐洲航點及班次最多的航空公司。

長榮航空表示，亞洲及港澳大陸各航班也會依市場需求進行增班、增點或放大機型。

長榮航空桃園-洛杉磯航線自3月27日起，新增BR06航班每日飛航，由目前每日2班，增為每日3班，每周航班數將達21班；桃園-芝加哥航線自5月1日起，由目前每周飛航3班，增為每周飛航7班，天天直飛芝加哥。另外，桃園-舊金山航線自5月15日起，新增BR08航班每日飛航，由目前每日2班增為每日3班，每周航班數將達21班。

長榮航空表示，米蘭是義大利最大的金融與商業中心，自去年開闢米蘭航線後，近幾個月來平均載客率高達9成以上，成為長榮熱門的歐洲航點之一，自5月15日起增班桃園-米蘭航線為每周4班。

長榮航空表示，目前飛航北美8個航點、歐洲6個航點，無論是航點、航班數均為國籍航空業者之冠，未來長榮航空將視整體航網的客流量，持續進行航班調整，發揮經營上的優勢，並提供更多選擇方式服務廣大旅客。

航線 長榮 航班

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