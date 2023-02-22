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大葉高島屋5樓新商場24日試營運 全年業績拚55億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大葉高島屋全新5樓商場2月24日開幕。圖/大葉高島屋提供
大葉高島屋全新5樓商場2月24日開幕。圖/大葉高島屋提供

大葉高島屋5樓全新風格生活樓層將於2月24日試營運，占地逾千坪賣場，結合大型特色餐飲、生活家電與市集特賣，攜手近20家品牌，為天母居民打造全新一日生活消費體驗。大葉高島屋表示，預計5樓新樓層將帶來全年10億，2023年全館目標上看55億，年成長26%。

大葉高島屋表示，去年因改裝成效獲得在地居民支持與認同，加上強勢品牌進駐，1月來客數和業績表現更勝於兩年前疫情爆發前的水準，逼近30%成長，除強化餐飲戰力，同時提升周邊服務，於地下2樓停車場處裝設電動車專屬快充與慢充充電站，滿足日漸增長電動車車主需求。

大葉高島屋指出，各大餐飲集團看好大葉高島屋深耕天母商圈28年，與在地居民建立密不可分深厚情感，自去年12月初全家國際餐飲首間自創個食品牌「IKIGAI燒肉專門店」進駐後創造佳績後，饗賓餐旅集團更是一口氣投入4家品牌，1月底由旗下蔬食Buffet品牌「果然匯」打頭陣，2月24日「開飯川食堂」、「饗泰多」接力開幕，精緻日本料理吃到飽「旭集」也即將於年中開幕。

大葉高島屋 品牌 天母

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