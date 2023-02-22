王室愛用包新貨到！雪酪黃、蘆葦綠...每一色都太欠收

即便是一個微小的設計，背後隱藏的心力、耗費的時間常難以估算。比利時王室愛用精品品牌Delvaux為旗下Pin、Brillant兩大系列推出全新包款，結合品牌的Asenal皮革工藝，展現超乎想像的柔韌與嶄新氣象。

歷史源自1829年，並在1883年成為比利時王室愛用品牌的Delvaux，過往以深厚的皮革工藝、簡約但雋永的設計引以為傲，並擁有The Brillant、The Lingot、The Pin等多個長青系列。今年品牌將先前推出的「Asenal」工藝進一步再延伸至旗下兩個系列，此種工藝名稱出自品牌位於布魯塞爾的總部名稱，因此也帶有向歷史致意的聯想。

所謂的Asenal是指將在水刀切割的皮片上縫製以D字型皮革裝飾，其中D正為品牌首字母的代表，同時在包款上滿佈的D字型皮革除了製作耗時，更以無數的線條、譜寫成包款表面的幾何紋飾之美。