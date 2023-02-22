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4天快閃！台北六福萬怡自助餐「4人同行1人免費」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
粵亮廣式料理靓皮烤鴨，嚴選3公斤的櫻桃鴨，堅持傳統古法多道繁複程序料理，每吋鴨皮都酥脆多汁。圖／六福旅遊集團提供
粵亮廣式料理靓皮烤鴨，嚴選3公斤的櫻桃鴨，堅持傳統古法多道繁複程序料理，每吋鴨皮都酥脆多汁。圖／六福旅遊集團提供

坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店針對228連假推出超值餐飲優惠，2月25日至2月28日於敘日全日餐廳午餐及晚餐時段用餐，可享「四人同行一人免費」(需酌收原價一成服務費)，包括暢饗最新一季「春饗法國季」限定菜餚，如紅酒燉牛舌、皇家鴨肝香筍蒸蛋佐馬德拉酒松露醬汁、法式香草焗田螺與主廚結合在地高粱研製的高粱酒馬賽海鮮湯等，還可吃到鮮甜多汁的廣島帶殼生蠔，以及生食級干貝，皆無限量供應，搭配柏克金啤酒暢飲。

此外，敘日全日餐廳下午茶時段，同步推出「第二人半價優惠」。

以「靚皮烤鴨」聞名的粵亮廣式料理，也於連續假期4天推出餐廳用餐單筆消費滿8,888元，即可獲得乙組價值1,680元的叁度饗品鍋。粵亮「靚皮烤鴨」嚴選3公斤櫻桃鴨，堅持傳統古法繁複料理程序，再以獨家百萬級旋風烤箱恆溫78度烘烤，出爐的烤鴨受熱均勻，每吋鴨皮都酥脆多汁，沾取師傅手工熬煮的梅子酒及蘋果汁所調製的招牌甜麵醬與雜糧餅皮，酸甜適口，是許多「饗鴨人士」的TOP ONE。

台北六福萬怡酒店地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓，敘日全日餐廳：02-6615-6526、粵亮廣式料理：02-6615-6528。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

敘日全日餐廳午餐及晚餐時段用餐，四人同行可享一人免費優惠。圖／六福旅遊集團提供
敘日全日餐廳午餐及晚餐時段用餐，四人同行可享一人免費優惠。圖／六福旅遊集團提供
敘日全日餐廳下午茶時段，推出「第二人半價優惠」。圖／六福旅遊集團提供
敘日全日餐廳下午茶時段，推出「第二人半價優惠」。圖／六福旅遊集團提供

餐廳 烤鴨

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