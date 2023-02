梅酒暢飲、梅子和菓子！東京必去的3個「梅子專賣店」

「梅子」是日本人生活中不可或缺的食材之一,也是日本料理的經典配菜。在日本東京就有3家值得推薦的梅子專賣店,旅客能夠站著品嚐梅乾與焙茶的完組合,也可來一碗梅乾茶泡飯,還有創意梅酒調酒、全梅套餐、梅子和菓子等不同變化,適合為旅程增添一股酸溜滋味。

【押上 立食梅乾屋(立ち喰い梅干し屋)】

開設於東京晴空街道內的立食梅乾屋,以專賣店的形式,將日本立食文化跟梅乾結合,端出「梅乾X茶飲」的特色搭配,從全日本各地300種以上的梅乾當中,嚴選16種梅乾與自然製成的茶品,以立食的方式讓顧客品嚐享用。

店內的人氣菜單「梅乾3顆與焙茶」,讓客人可從酸度、鹹度、甜度各異的梅乾當中,任選3顆喜愛的梅乾來試吃比較。其中,使用紀州產南高梅再加入辛香料浸漬,口感微辣的「辛子梅太子」,或使用紀州產梅子與溫州蜜柑的果汁浸漬而成,帶有爽口酸味與甜味的「蜜柑梅(みかん梅)」等,都是值得一試的特色梅乾。

此外,還有由梅乾、海苔、鹽昆布、米菓等製成的「絕品梅茶泡飯」,另也有販售玻璃瓶裝的梅乾,或是可在自家進行試吃比較的「梅乾カルタ」,以及裝入梅乾職人手工製梅乾的防災商品「備急梅乾(備え梅)」等,非常適合當作伴手禮。

【銀座The CHOYA銀座BAR 】

擁有60多年以上豐富梅酒釀造技術與經驗的CHOYA,已開發過上百種梅酒、梅子的創新飲品與料理,而這家開設於東京銀座繁華鬧區的「The CHOYA銀座BAR」,進駐專業調酒師,可調配出各式創意梅酒調酒口味。

店內酒飲清單非常豐富,像是威士忌蘇打與檸檬沙瓦等備受酒客喜愛的人氣酒品,加入The CHOYA商品來重新詮釋;也有使用The CHOYA商品,來混搭牛奶、焙茶、蔓越莓汁等的調酒系列(MIXOLOGY);還有原創調酒搭配下酒菜的配對套餐(DISCOVERY),各個品項都創意十足。

餐點設計也非常講究與創新,人氣No.1的「全梅晚宴套餐(梅づくしディナーコース)」,包含使用肉、魚、蔬菜與梅子組合的前菜,附梅子塔塔醬的炸物、主食、飯類、甜點等,每道皆使用梅子來調製,用餐者還可享受2個半小時的暢飲服務,可品嘗超過100種以上的梅酒調酒與無酒精梅子飲品。

店內提供的「梅酒評比The CHOYA FLIGHT 5種」,可品嘗The CHOYA本格一年熟成梅酒、The CHOYA本格三年熟成梅酒、The CHOYA BLACK、The CHOYA果泥梅酒、CHOYA黑糖梅酒。5款梅酒的香氣或是入口後的回韻都不盡相同,適合品嚐調酒前先來個試飲暖身。

【青梅市 紅梅苑 和菓子專賣店】

青梅市吉野梅鄉,每年到了2月中旬至3月下旬的期間,就能在當地發現紅梅、白梅交錯盛開的美景。此地坐落一處和菓子專賣店—紅梅苑,店內提供以梅子風味為基礎的各類日式點心,標榜堅持使用自家梅園所產的梅子,並且致力於梅園的管理與梅樹的修剪,讓庭園優美的景緻與店家的美味甜點,相映成趣。

在店內附設悠靜的喫茶空間,可以品享多種梅子風味的創意甜品,有使用紅梅苑特製梅酒所製成的「梅絹」;使用牛奶冰淇淋再淋上特製梅子糖漿的「青梅冰淇淋」;另外「青梅葛切」則是將滑順的葛粉條,蘸著青梅糖漿來享用,酸甜滋味令人一吃就上癮。