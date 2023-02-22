梅酒暢飲、梅子和菓子！東京必去的3個「梅子專賣店」

「梅子」是日本人生活中不可或缺的食材之一，也是日本料理的經典配菜。在日本東京就有3家值得推薦的梅子專賣店，旅客能夠站著品嚐梅乾與焙茶的完組合，也可來一碗梅乾茶泡飯，還有創意梅酒調酒、全梅套餐、梅子和菓子等不同變化，適合為旅程增添一股酸溜滋味。

【押上 立食梅乾屋（立ち喰い梅干し屋）】

開設於東京晴空街道內的立食梅乾屋，以專賣店的形式，將日本立食文化跟梅乾結合，端出「梅乾X茶飲」的特色搭配，從全日本各地300種以上的梅乾當中，嚴選16種梅乾與自然製成的茶品，以立食的方式讓顧客品嚐享用。

店內的人氣菜單「梅乾3顆與焙茶」，讓客人可從酸度、鹹度、甜度各異的梅乾當中，任選3顆喜愛的梅乾來試吃比較。其中，使用紀州產南高梅再加入辛香料浸漬，口感微辣的「辛子梅太子」，或使用紀州產梅子與溫州蜜柑的果汁浸漬而成，帶有爽口酸味與甜味的「蜜柑梅（みかん梅）」等，都是值得一試的特色梅乾。

此外，還有由梅乾、海苔、鹽昆布、米菓等製成的「絕品梅茶泡飯」，另也有販售玻璃瓶裝的梅乾，或是可在自家進行試吃比較的「梅乾カルタ」，以及裝入梅乾職人手工製梅乾的防災商品「備急梅乾（備え梅）」等，非常適合當作伴手禮。

【銀座The CHOYA銀座BAR 】

擁有60多年以上豐富梅酒釀造技術與經驗的CHOYA，已開發過上百種梅酒、梅子的創新飲品與料理，而這家開設於東京銀座繁華鬧區的「The CHOYA銀座BAR」，進駐專業調酒師，可調配出各式創意梅酒調酒口味。

店內酒飲清單非常豐富，像是威士忌蘇打與檸檬沙瓦等備受酒客喜愛的人氣酒品，加入The CHOYA商品來重新詮釋；也有使用The CHOYA商品，來混搭牛奶、焙茶、蔓越莓汁等的調酒系列（MIXOLOGY）；還有原創調酒搭配下酒菜的配對套餐（DISCOVERY），各個品項都創意十足。

餐點設計也非常講究與創新，人氣No.1的「全梅晚宴套餐（梅づくしディナーコース）」，包含使用肉、魚、蔬菜與梅子組合的前菜，附梅子塔塔醬的炸物、主食、飯類、甜點等，每道皆使用梅子來調製，用餐者還可享受2個半小時的暢飲服務，可品嘗超過100種以上的梅酒調酒與無酒精梅子飲品。

店內提供的「梅酒評比The CHOYA FLIGHT 5種」，可品嘗The CHOYA本格一年熟成梅酒、The CHOYA本格三年熟成梅酒、The CHOYA BLACK、The CHOYA果泥梅酒、CHOYA黑糖梅酒。5款梅酒的香氣或是入口後的回韻都不盡相同，適合品嚐調酒前先來個試飲暖身。

【青梅市 紅梅苑 和菓子專賣店】

青梅市吉野梅鄉，每年到了2月中旬至3月下旬的期間，就能在當地發現紅梅、白梅交錯盛開的美景。此地坐落一處和菓子專賣店—紅梅苑，店內提供以梅子風味為基礎的各類日式點心，標榜堅持使用自家梅園所產的梅子，並且致力於梅園的管理與梅樹的修剪，讓庭園優美的景緻與店家的美味甜點，相映成趣。

在店內附設悠靜的喫茶空間，可以品享多種梅子風味的創意甜品，有使用紅梅苑特製梅酒所製成的「梅絹」；使用牛奶冰淇淋再淋上特製梅子糖漿的「青梅冰淇淋」；另外「青梅葛切」則是將滑順的葛粉條，蘸著青梅糖漿來享用，酸甜滋味令人一吃就上癮。