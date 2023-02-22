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梅酒暢飲、梅子和菓子！東京必去的3個「梅子專賣店」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「梅酒評比The CHOYA FLIGHT 5種」，可品嘗The CHOYA本格一年熟成梅酒等5種特色梅酒。圖／ⒸCHOYA UMESHU CO.,LTD.
「梅酒評比The CHOYA FLIGHT 5種」，可品嘗The CHOYA本格一年熟成梅酒等5種特色梅酒。圖／ⒸCHOYA UMESHU CO.,LTD.

「梅子」是日本人生活中不可或缺的食材之一，也是日本料理的經典配菜。在日本東京就有3家值得推薦的梅子專賣店，旅客能夠站著品嚐梅乾與焙茶的完組合，也可來一碗梅乾茶泡飯，還有創意梅酒調酒、全梅套餐、梅子和菓子等不同變化，適合為旅程增添一股酸溜滋味。

【押上 立食梅乾屋（立ち喰い梅干し屋）】

開設於東京晴空街道內的立食梅乾屋，以專賣店的形式，將日本立食文化跟梅乾結合，端出「梅乾X茶飲」的特色搭配，從全日本各地300種以上的梅乾當中，嚴選16種梅乾與自然製成的茶品，以立食的方式讓顧客品嚐享用。

店內的人氣菜單「梅乾3顆與焙茶」，讓客人可從酸度、鹹度、甜度各異的梅乾當中，任選3顆喜愛的梅乾來試吃比較。其中，使用紀州產南高梅再加入辛香料浸漬，口感微辣的「辛子梅太子」，或使用紀州產梅子與溫州蜜柑的果汁浸漬而成，帶有爽口酸味與甜味的「蜜柑梅（みかん梅）」等，都是值得一試的特色梅乾。

此外，還有由梅乾、海苔、鹽昆布、米菓等製成的「絕品梅茶泡飯」，另也有販售玻璃瓶裝的梅乾，或是可在自家進行試吃比較的「梅乾カルタ」，以及裝入梅乾職人手工製梅乾的防災商品「備急梅乾（備え梅）」等，非常適合當作伴手禮。

【銀座The CHOYA銀座BAR 】

擁有60多年以上豐富梅酒釀造技術與經驗的CHOYA，已開發過上百種梅酒、梅子的創新飲品與料理，而這家開設於東京銀座繁華鬧區的「The CHOYA銀座BAR」，進駐專業調酒師，可調配出各式創意梅酒調酒口味。

店內酒飲清單非常豐富，像是威士忌蘇打與檸檬沙瓦等備受酒客喜愛的人氣酒品，加入The CHOYA商品來重新詮釋；也有使用The CHOYA商品，來混搭牛奶、焙茶、蔓越莓汁等的調酒系列（MIXOLOGY）；還有原創調酒搭配下酒菜的配對套餐（DISCOVERY），各個品項都創意十足。

餐點設計也非常講究與創新，人氣No.1的「全梅晚宴套餐（梅づくしディナーコース）」，包含使用肉、魚、蔬菜與梅子組合的前菜，附梅子塔塔醬的炸物、主食、飯類、甜點等，每道皆使用梅子來調製，用餐者還可享受2個半小時的暢飲服務，可品嘗超過100種以上的梅酒調酒與無酒精梅子飲品。

店內提供的「梅酒評比The CHOYA FLIGHT 5種」，可品嘗The CHOYA本格一年熟成梅酒、The CHOYA本格三年熟成梅酒、The CHOYA BLACK、The CHOYA果泥梅酒、CHOYA黑糖梅酒。5款梅酒的香氣或是入口後的回韻都不盡相同，適合品嚐調酒前先來個試飲暖身。

【青梅市 紅梅苑 和菓子專賣店】

青梅市吉野梅鄉，每年到了2月中旬至3月下旬的期間，就能在當地發現紅梅、白梅交錯盛開的美景。此地坐落一處和菓子專賣店—紅梅苑，店內提供以梅子風味為基礎的各類日式點心，標榜堅持使用自家梅園所產的梅子，並且致力於梅園的管理與梅樹的修剪，讓庭園優美的景緻與店家的美味甜點，相映成趣。

在店內附設悠靜的喫茶空間，可以品享多種梅子風味的創意甜品，有使用紅梅苑特製梅酒所製成的「梅絹」；使用牛奶冰淇淋再淋上特製梅子糖漿的「青梅冰淇淋」；另外「青梅葛切」則是將滑順的葛粉條，蘸著青梅糖漿來享用，酸甜滋味令人一吃就上癮。

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

由梅乾、海苔、鹽昆布、米菓等製成的「絕品梅茶泡飯」。圖／ⒸBambooCut Inc.
由梅乾、海苔、鹽昆布、米菓等製成的「絕品梅茶泡飯」。圖／ⒸBambooCut Inc.
The CHOYA銀座BAR提供多款以The CHOYA為基底所調配的原創調酒。圖／ⒸCHOYA UMESHU CO.,LTD.
The CHOYA銀座BAR提供多款以The CHOYA為基底所調配的原創調酒。圖／ⒸCHOYA UMESHU CO.,LTD.
可在附設的喫茶空間享用梅絹、青梅冰淇淋、青梅葛切等甜點。圖／Ⓒ紅梅苑
可在附設的喫茶空間享用梅絹、青梅冰淇淋、青梅葛切等甜點。圖／Ⓒ紅梅苑
可享用3顆梅乾與茶品的「試吃比較套餐」。圖／ⒸBambooCut Inc.
可享用3顆梅乾與茶品的「試吃比較套餐」。圖／ⒸBambooCut Inc.
立食梅乾屋以立食型態，提供享用梅乾的空間。圖／ⒸBambooCut Inc.
立食梅乾屋以立食型態，提供享用梅乾的空間。圖／ⒸBambooCut Inc.
坐落於青梅市吉野梅鄉的紅梅苑，使用自家梅園的梅子來製作多種口味清爽的梅子和菓子。圖／Ⓒ紅梅苑
坐落於青梅市吉野梅鄉的紅梅苑，使用自家梅園的梅子來製作多種口味清爽的梅子和菓子。圖／Ⓒ紅梅苑
「The CHOYA銀座BAR」是間梅酒調酒專賣店，店內的飲品與料理創新多元。圖／ⒸCHOYA UMESHU CO.,LTD.
「The CHOYA銀座BAR」是間梅酒調酒專賣店，店內的飲品與料理創新多元。圖／ⒸCHOYA UMESHU CO.,LTD.
「全梅晚宴套餐」提供多種以梅子調製的美味料理，以及100種以上梅酒調酒與無酒精梅子飲品的暢飲服務。圖／ⒸCHOYA UMESHU CO.,LTD.
「全梅晚宴套餐」提供多種以梅子調製的美味料理，以及100種以上梅酒調酒與無酒精梅子飲品的暢飲服務。圖／ⒸCHOYA UMESHU CO.,LTD.

日本料理 套餐

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