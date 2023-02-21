年銷售超過200萬顆！Mia C’bon青森蘋果限時買2送1 這款蘋果汁完全不加一滴水
一提到日本青森，台灣民眾最熟悉的莫過於好吃脆口的青森蘋果，但其實位於日本本州最北端的青森縣，因為地理位置與天候的優勢，不論是在農業、漁業甚至觀光業都發展十分活躍，農產品種類多元，糧食自給率更高達124%，可說是日本名列前茅的農業縣。除了蘋果銷售全世界，牛蒡、大蒜產量也是全日本第一，其他還有山藥、白蘿蔔、紅蘿蔔、洋蔥、白菜等至少有10種蔬果農產品產量均位居日本前10名。
多次與日本青森縣農業合作的家樂福，每年銷售200多萬顆青森蘋果，佔日本青森蘋果在台灣通路總進貨量一半以上，創下驚人的1億1千多萬業績，在今年農曆年結束後，青森蘋果銷售更佔家樂福、Mia C'bon蘋果整體銷量8成以上，創下歷年銷售新紀錄；而另一款熱銷聖品、果汁含有率100%的青森「希望之雫」蘋果汁也創下超過10萬瓶銷售佳績，佔通路總進貨量高達8成。
今年家樂福擴大與日本青森縣的農業合作，與「全國農業協同組合聯合會」（簡稱JA全農青森）以及「青森縣農村工業農業合作社聯合會」（簡稱JA青連）共同日本青森縣農產，不僅動員全台家樂福實體門市、線上購物、家速配，更聯手頂級超市Mia C’bon，將陸續上架日本青森縣的農產蔬果商品。
首批空運來台推廣的日本青森農產，除了每年熱銷的蘋果，更首度推出青森山藥，而先前推出大獲好評的「青天の霹靂」米，也在Mia C'bon台北大葉店限定限量上架。即日起至2月28日Mia C’bon台北大葉店獨家推出青森農產品優惠，青森金星/蜜富士蘋果任選買2送1，平均每顆只要86元；青森「希望之雫」蘋果汁1000毫升特價185元；日本青森截切山藥600克特價199元、山藥真空袋300克特價105元，「青天の霹靂」米2公斤售價650元。活動期間單筆購買青森農產商品總額達300元以上，即贈送日本青森「青天の霹靂」小包裝米或微波盒飯（擇一），數量有限，送完為止。
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