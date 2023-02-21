響應日本貓之日！7-ELEVEN限時推貓食指定品項3件77折

寵物商機一年逾600億，台灣寵物飼養人數逐年成長，去年犬貓飼養登記增長的速度已多於新生兒數目，各地寵物登記數量逾220萬，對照本土家戶數約900萬戶，換算下來等於每4戶就有1戶飼養寵物；而貓咪有時傲嬌、有時黏人的迷人特質，更讓許多人甘願當貓奴。

7-ELEVEN觀察到近年不少民眾將毛小孩視為親人般照料，積極整合逾6,600家門市、網購平台「i預購」、社群團購「i划算」、外送服務「OPEN NOW」等線上線下多元渠道推動百大寵物商品與服務，同時拓展「OPEN PET’S寵物生活專區」，目前全台已突破1,700家門市，聚焦零食、罐頭、乾糧、用品4大結構開發超過20大品牌、共計60～300款寵物商品，相關類別銷售業績逐年穩定成長逾1成。為響應2月22日「日本貓之日」，自2月22日起至3月21日加碼推出長達一個月的指定貓食優惠活動，讓貓奴們省罐罐錢又能孝敬主子。

7-ELEVEN表示，觀察到寵物市場每年持續雙位數成長，尤其近年來貓咪飼口數大幅成長，帶動貓食市場成長，貓濕糧與零食更是飼主最愛購買類別。正逢2月22日日本貓之日，紀念日源自日本的寵物協會，因為222的日文發音類似貓叫聲，於是訂定此日為貓咪日。7-ELEVEN自2月22日至3月21日推出貓食、零食指定品項任選2件8折、3件77折優惠，首推惜時金、銀貓餐罐與貓倍麗餐盒系列，讓主子享用上等鮮嫩美味。