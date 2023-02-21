台灣限量66瓶 艾柏迪最高裝瓶年份45年抵台

擁有「水神之泉」美譽的艾柏迪，在2023年為台灣威咖帶來品牌有史以來最高的裝瓶年份——45年單一麥芽蘇格蘭威士忌，由女神級首席調酒師Stephanie MacLeod操刀，繁複工藝加上漫長歲月的熟成，造就天使應許的珍稀酒液。

艾柏迪威士忌台灣總代理大盛酒品總經理張德武表示，「首席調酒師Stephanie MacLeod在艾柏迪酒窖深處發現了1975年8月6日蒸餾的酒液，這批酒於重裝豬頭桶Hogshead熟成，酒齡高達45年以上，調酒師Stephanie精選7桶、巧手勾兌，終於在2022年底推出品牌有史以來最高年份裝瓶『艾柏迪45年單一麥芽蘇格蘭威士忌』。」

這批在酒窖裡歷經了45個春夏秋冬、漫長歲月熟成的酒液，7桶勾兌調和後，最後僅裝有594瓶，酒精濃度41.6%，大盛酒品為台灣極力爭取到了66瓶，豐富的香氣轉折，令人為之讚嘆。

除了推出品牌有史以來最高裝瓶年份，再次呈現艾柏迪酒液多樣化的可塑性，艾柏迪也邀來近年在《怪胎》、《1006的房客》、《華燈初上》等多部戲劇中表現出色、屢屢給予觀眾多變感受的女演員謝欣穎，擔任品牌生活風格代言人。

謝欣穎還提到艾柏迪45年的香氣，聞起來帶點黑棗的味道，入口後酒體十分柔順、煙燻味則在喉中緩緩浮現，整體口感香醇厚實，並驚豔於高年份老酒帶來香柔尾韻纏繞口中久久不散。謝欣穎建議大家不妨細細品味不同年份的艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌，用心品味其帶來的底蘊和悸動，感受屬於自己的黃金時刻。

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