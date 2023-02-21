IWC推新款Portofino系列萬年曆 閏月換算不求人

雖然現代人慣用智慧型手機，但在過往，能自動換算大小月與四年一次、2月29日「閏月」機制的「萬年曆」，堪稱中古世紀的科技發明。瑞士鐘表品牌萬國表（IWC）推出新款Portofino萬年曆腕表，以品牌自製的萬年曆機芯搭配簡潔的設計語彙，展現出不隨歲月推移的經典睿智。

近代的Portofino系列，以簡約的羅馬數字時標、柳葉形指針，散發自歐洲度假勝地Portofino啟迪的明亮渡假風格。系列過去曾具備大三針、八日鍊長動能、月相腕表等多個功能組合，新款的「萬年曆」則補齊了該系列近代的最後一塊拼圖：「複雜功能」。表款所運用的82650自製機芯可精密運算，計算每個月的大小月份，甚至四年一次的2月29日閏月也能自行切換。值得一提的是，表款的月相盈虧顯示也非一般精準，每隔577.5年才將有一天誤差，一旦保養得宜、足堪傳世傳家。