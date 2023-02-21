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IWC推新款Portofino系列萬年曆 閏月換算不求人
雖然現代人慣用智慧型手機，但在過往，能自動換算大小月與四年一次、2月29日「閏月」機制的「萬年曆」，堪稱中古世紀的科技發明。瑞士鐘表品牌萬國表（IWC）推出新款Portofino萬年曆腕表，以品牌自製的萬年曆機芯搭配簡潔的設計語彙，展現出不隨歲月推移的經典睿智。
近代的Portofino系列，以簡約的羅馬數字時標、柳葉形指針，散發自歐洲度假勝地Portofino啟迪的明亮渡假風格。系列過去曾具備大三針、八日鍊長動能、月相腕表等多個功能組合，新款的「萬年曆」則補齊了該系列近代的最後一塊拼圖：「複雜功能」。表款所運用的82650自製機芯可精密運算，計算每個月的大小月份，甚至四年一次的2月29日閏月也能自行切換。值得一提的是，表款的月相盈虧顯示也非一般精準，每隔577.5年才將有一天誤差，一旦保養得宜、足堪傳世傳家。
事實上，與陀飛輪（tourbillon）、三問（minute repeater）並稱三大「複雜功能」的萬年曆（perpetual calendar），一向是考驗高級表廠深度的指標。例如伯爵（PIAGET）今年便有一款Polo萬年曆搭配上綠色面盤，展現相對輕薄的纖細複雜；積家（Jaeger-LeCoultre）的Polaris系列玫瑰金Perpetual Calendar萬年曆腕表，則為複雜功能賦予了運動風格，並具有防水100米性能；此外愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹萬年曆，則披上了近年大熱的「鮭魚金」面盤，甜美而複雜，原本為日本限定版，現已於全球販售。
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