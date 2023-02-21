宋仲基也掛保證的好穿！Nike跑鞋舒適體驗成搭機必帶裝備

韓星宋仲基先前宣布和英國女友結婚，成為娛樂大事件，日前現身機場，準備出發前往匈牙利工作；升格為老婆的凱蒂也抱著愛犬陪同一路相隨，感情如膠似漆。而從媒體在機場直擊的照片，到匈牙利宋仲基曬出抱著愛犬的「嬌妻視角照」，都能看到全套Nike服飾與裝備的造型。

不太讓人意外的是，宋仲基本就是Nike的粉絲，官方instagram帳號的首張照片便身穿品牌運動外套。而此次前往匈牙利工作的機場造型，宋仲基從頭到腳都由Nike包辦了，特別是在需要長時間飛行時，他選穿能帶來緩震舒適體驗React Miler 3跑鞋登機，也間接證明了品牌對於慢跑鞋款的開發實力。近日Nike就曝光了全新專業型的Vaporfly 3跑鞋，以前一代鞋款為基礎，提升輕量化設計，以滿足長距離跑者對於續航力的需求，包括更平順的轉移、改善穩定性以及能量回饋增加。而且全掌碳纖維Flyplate和ZoomX中底的搭配為跑者帶來更多推進感，中底的幾何形狀在前腳掌周圍呈凸起狀，搭配彈性泡綿，在腳部接觸地面的過程提供舒適和穩定的上腳體驗。

日本跑鞋霸主的ASICS則推出GEL-NIMBUS 25新款，號稱是有史以來最大的改款設計。圖／ASICS提供

而日本跑鞋霸主的ASICS則推出GEL-NIMBUS 25新款，號稱是有史以來最大的改款設計。除了延續了這系列鞋款，高緩衝與輕量化特色，ASICS表示由於採用全新內置式PureGEL亞瑟膠與單層加厚FF BLAST+科技中底，提升了高達65%柔軟度，讓腳感如踩在雲朵上。另外，GEL-NIMBUS 25鞋的後跟的延伸設計，還能減少內旋不足型跑者落地時雙腳向外偏移的狀況，藉以強化穩定性。

Nike曝光全新專業型的Vaporfly 3跑鞋，以前一代鞋款為基礎，提升輕量化設計，以滿足長距離跑者對於續航力的需求。圖／Nike提供

ASICS女款GEL-NIMBUS 25跑鞋，4,980元。圖／ASICS提供