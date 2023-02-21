追求理想的女子 20歲Whitney Peak代言香奈兒摩登COCO

20歲的女孩，該是什麼模樣？或有著什麼樣的夢想？被認為是未來新星，20歲的非裔加拿大女演員惠特妮·皮克（Whitney Peak）出演新版「花邊教主（Gossip Girl）」、以及「女巫也瘋狂（Hocus Pocus）」，正成為炙手可熱的新星，而看中她有著獨立自主、勇敢追求理想的特質，香奈兒邀她成為香奈兒摩登COCO系列香水全新代言人，完美呈現出忠於自我、追求夢想的年輕女性。

回顧香奈兒女士還在年少時期，她就清晰自己的目標與夢想，對於生活充滿好奇，但對自我極具自信，並對於所有新事物樂於擁抱與嘗試，不擁有成見，而惠特妮·皮克也擁有同樣特質，且完美呈現出當今世代的年輕人，散發獨一無二的自由能量與性格，且立定目標，朝向心中理想的自我而前進，讓人無法想像現今世代的20歲女性，竟也能充滿無限的魅力與感染力。

惠特妮·皮克如此形容香奈兒女士，「可可·香奈兒就是完美指標女孩。她勇於顛覆傳統。」回顧香奈兒女士出生的時代，女性可說沒有自由，但她勇於突破，開創出影響百年世代的品牌與精神，讓惠特妮·皮克相當欽佩。

出生於非洲烏干達，後移居加拿大的惠特妮·皮克，在她身上也能看出大膽自信的精神，因為有著演員夢想，即使沒有人脈，但她從廣播中聽到迪士尼頻道徵選演員後，大膽前往參加，這股勇氣陪伴她走至今日，差異化在她身上不是阻力，反而成為築夢的動力。

成為香奈兒摩登COCO系列香水代言人，惠特妮·皮克坦言，當初一噴上該款香水，就認定「沒錯，這就是屬於我的味道」，她會將香水噴灑在身上、衣服與頭髮上，展現出完整的一面，且香味兼具馥郁與淡雅，充滿著青春氣息，但又彷彿讓人捉摸不定，帶點抽象之於，卻又能完美呈現出女人的獨特性感，如同惠特妮·皮克所說，「我喜歡自己難以捉摸的個性」。