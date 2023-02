楊紫瓊香奈兒頻上身 帥又美克莉絲汀史都華登柏林紅毯

每年1到3月是各種頒獎活動和紅地毯最活躍的季節。三大影展之一的第73屆柏林影展,系列活動上周於德國柏林舉辦,由好萊塢女星克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)擔任評審團主席。這位香奈兒(CHANEL)品牌大使,在影展期間出席多場活動都穿著了香奈兒最新的設計,完美演繹當代女性的多元樣貌。而剛摘下金球獎影后的華裔女星楊紫瓊(Michelle Yeoh),也在密集曝光的各式活動中以香奈兒最新2022/23 Métiers d'art工坊系列,露一手資深女星的時尚功力。

(最左)香奈兒品牌大使暨第73屆柏林影展評審團主席克莉絲汀史都華,穿香奈兒2023春夏高級訂製服系列黑白黃斜紋軟呢外套短裙,出席2月15日CHANEL X VOGUE晚宴。圖/香奈兒提供

在2月15日的CHANEL X VOGUE晚宴上,克莉絲汀史都華率先穿上了1月才在巴黎發表的2023春夏高級訂製服,她以隨性自然的帥氣方式內搭黑色胸衣,裝飾珠繡胸甲黑白黃斜紋軟呢外套敞開,搭配同套短裙;評審團星光背板時,則換上2022/23 Métiers d'art工坊系列的黃橘白斜紋軟呢長褲套裝,游刃有餘的自若態度,實踐了香奈兒的當代精神。次日,出席《她來到我身邊》(She Came to Me)電影首映紅毯,克莉絲汀史都華再度換上2023春夏高級訂製系列白色烏干紗蓬裙洋裝,洋裝胸前裝飾葉子與鹿刺繡,黑色的肩帶與腰間飾以花朵刺繡,為優雅端莊的紅毯注入一絲活潑氣息。

香奈兒品牌大使暨第73屆柏林影展評審團主席克莉絲汀史都華,穿香奈兒2023春夏高級訂製服系列白色烏干紗蓬裙洋裝出席電影《她來到我身邊》首映紅毯。圖/香奈兒提供

楊紫瓊兩次亮相都選穿了香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列。以電影《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)入圍奧斯卡金像獎最佳女主角的她,在美國洛杉磯出席第95屆奧斯卡金像獎入圍午宴時,選穿的是一套粉綠刺繡黑色斜紋軟呢長褲套裝,華麗的翻領上綴滿繽紛亮片,外套剪裁腰線收窄,搭配走起路來輕鬆搖擺的寬鬆柔軟長褲,楊紫瓊同時也為這個正式的場合配上了一系列以彗星為主要設計元素的Comète高級珠寶。

楊紫瓊穿著香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列粉綠刺繡黑色斜紋軟呢套裝、配戴香奈兒頂級珠寶出席第95屆奧斯卡入圍午宴。圖/香奈兒提供

本週末楊紫瓊出席CHANEL與與作家暨文學評論家Charles Finch攜手於倫敦梅費爾中心的私人俱樂部舉辦的年度英國電影學院獎前夕晚宴,穿著香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列絲質印花洋裝,經典的雙C logo點綴在盛開的百合花之間,手拎香奈兒金屬鍊帶小包,優雅貴氣兼具。 香奈兒2023春夏高級訂製服系列白色烏干紗蓬裙洋裝。圖/香奈兒提供 香奈兒2023春夏高級訂製服系列黑白黃斜紋軟呢外套短裙。圖/香奈兒提供 香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列絲質印花洋裝。圖/香奈兒提供 香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列粉綠刺繡黑色斜紋軟呢套裝。圖/香奈兒提供 香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列黃橘白斜紋軟呢外套、長褲。圖/香奈兒提供