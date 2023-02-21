搶連假人潮衝買氣 遠百「228優惠」啟動

因應228連假逛街人潮，遠東百貨推出「走！春遊去~228限時快閃」，2月22日至3月5日期間服飾單筆滿3,500元送250元，國際精名品、全館另有銀行信用卡滿額送，讓消費者趁著連假輕鬆逛街入手春季新行頭。

針對銀行信用卡刷卡滿額送，遠百首8日推出持11大銀行信用卡，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北「國際精名品」單筆刷10,000元分6期送600元，台中大遠百刷10,000元分6期送300元。持12大銀行信用卡全檔期在全台遠百全館當日單筆刷10,000元分6期送400元。遠百信義A13持任一台灣發行信用卡，全館單筆刷滿5,000元送100元。

在228檔期另推出HAPPY GO點數限量好康，活動期間親持HAPPY GO卡加身分證件正本到客服中心，HAPPY GO點數50點可換200元紅利券一張，每個身分證字號有一次兌換機會，快閃優惠別錯過。

日本潮流品牌「NEIGHBORHOOD」海外首店進駐遠百信義A13，品牌設計結合美式文化、軍事、丹寧元素，擄獲不少追求潮流的時尚客。台中大遠百則有日系流行女裝「LOWRYS FARM」春裝新品上市，推出滿2,800元現抵300元、滿3,800元現抵500元。

遠百嘉義的B1古拉爵、7樓涮乃葉是親友聚餐首選，即日起到3月底消費滿1,000元即贈1張百元優惠券，優惠可累贈。板橋大遠百B1綠洲區推出女鞋飾品展售會，viina女鞋五折起、DUIDUI飾品兩件以上7.5折。遠百寶慶即日起到2月28日8樓特賣中心推出OUI品牌全面1折起特賣會。遠百竹北2月25日至2月28日推出niko and…早春女裝特惠價5折、adidas品牌秋冬潮流服飾2件5折。