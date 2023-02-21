金色三麥創「薪」 高！起薪調升20％、春酒送出150萬VOLVO

金色三麥餐飲集團今（21）日舉辦年度春酒，除歡慶2022年再創營收佳績外，更將亮眼成果與全體同仁分享，春酒現場針對任職三年以上員工，增設「金色哩程獎」，抽獎送出價值150萬的 VOLVO汽車，以及12萬現金、Gogoro、現金紅包等豐富獎項，員工人人有獎。此外，金色三麥正式宣布新進「服務人員」、「廚師」起薪調升20%，保障月薪4萬元，以突破業界天花板的薪資水準打造「餐飲好門」，吸引餐飲人才加入「三麥人」行列。

金色三麥餐飲集團創辦人葉榮發親自致詞。圖／金色三麥集團提供。

隨著疫情趨緩，2022年下半年內需市場需求攀升，餐飲業業績成長動能足，金色三麥餐飲集團全年總營收突破新台幣15億元，成長幅度約20%。金色三麥餐飲集團執行長葉冠廷表示：「睽違兩年和全體夥伴歡聚，儘管這幾年受到疫情不小衝擊，但在同仁不斷優化服務、創新產品的努力下，集團旗下金色三麥啤酒餐廳、SUNMAI精釀啤酒、微兜、咖哩樹、BAC巧克力甜點，都交出亮眼成績單，讓集團在逆境中持續穩健成長。」

金色三麥餐飲集團春酒現場頒發「年度優秀服務人員——寶拉獎」。圖／金色三麥集團提供。

金色三麥餐飲集團執行長葉冠廷致詞，期勉全體同仁一起創造被需要的力量。圖／金色三麥集團提供。

近年餐飲缺工狀況嚴峻，而人才正是擴大事業版圖、增加營收不可或缺的關鍵角色，為此金色三麥正式啟動年度人才延攬計畫，葉冠廷表示：「2023年金色三麥會以優於業界的薪資福利、完整的培訓制度，結合透明、快速的升遷管道，實現徵才、育才、留才的目標，與優秀夥伴一起再創佳績。」

金色三麥餐飲集團舉辦年度春酒，開場活動以太鼓表演磅礡開展。圖／金色三麥集團提供。

在產品佈局方面，看準Z世代已逐漸成為啤酒市場消費主力，籌備近一年，SUNMAI金色三麥今年將迎接為Z世代打造的首支罐裝啤酒，今夏即將上市。全新產品概念「自我放飛系啤酒」，來自廣邀集團員工燒腦激盪與盲測酒譜，釀出具有超放鬆魔力的啤酒，並由全體員工票選命名、酒標設計，最終版本酒體輕盈，輕靈點綴香蕉、柑橘果香，耳邊彷彿聽見烏克麗麗隨性彈奏，口感清涼俐落，目前已蓄勢待發，預備迎接2023年的啤酒旺季。

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