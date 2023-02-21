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史上首次「南極婚禮」 限3對新人台灣出發、即起報名

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
元本旅遊為過去三年無法好好度蜜月的新人規劃南極婚禮專案，將缺憾轉變為永恆的回憶。圖／元本旅遊提供
元本旅遊為過去三年無法好好度蜜月的新人規劃南極婚禮專案，將缺憾轉變為永恆的回憶。圖／元本旅遊提供

疫情漸遠，妳所期盼的夢幻婚禮想辦在哪兒？元本旅遊和非常婚禮將聯手推出「橫跨地球的愛情見證」企劃，預計在2023年12月帶領3對新人登上全球最新、也最奢華的日月合朔號郵輪，舉辦由船長證婚的南極婚禮，除了登上南極大陸拍攝愛的見證，新人也可在極地跳水、於南冰洋中見證永恆。

疫情三年期間，許多新人無法舉辦大型婚宴，甚至取消了蜜月旅行，專注服務高端客群的元本旅遊與有20年經驗、服務超過上萬對新人的非常婚禮網站，攜手推出「橫跨地球的愛情見證」企劃，首發就創新奇，將帶領新人搭乘郵輪到南極。

元本旅遊董事長游國珍表示，經過疫情，高端客群更希望加速實現夢想清單，同時更聚焦在深度旅遊。這趟行程，計畫在日月合朔號停泊於南冰洋時，以南極大陸為背景，在船頭甲板舉辦婚禮，由船長證婚，新人們接受親朋好友、船員和全體賓客的祝福，並由船上的攝影師拍照留念。婚禮儀式結束後，移師到室內宴會廳舉辦雞尾酒宴。

另外，登陸南極大陸後，將由船上攝影師拍攝婚紗留念。元本旅遊也將特別安排新人搭乘直升機（天候狀況允許之下），由空中鳥瞰南極大陸，欣賞極地風光。新人也能穿上他們想穿的服飾，進行Polar Plunge（極地跳水，會頒發證書），由船上攝影師拍照留念。

非常婚禮執行長曾智煒指出，每個新娘子從小就有自己婚禮的夢幻場景，可是在三年疫情期間，許多新人的婚禮蜜月都從簡，這次蜜月活動就是為了一起彌補這份遺憾。活動內容包含「婚前」非常婚禮將提供價值10萬以上的頂級中式及西式婚顧雙服務。「婚後」將安排婚紗照及贈送法國精品鑄鐵鍋一只。

南極婚禮專案僅限3對新人參與，想要留下永恆的回憶、得到元本旅遊和非常婚禮準備的大禮包，須於3月31日前預定南極行程，團費每人809,000元起，住宿頂級豪華套房。

相關資訊可查元本旅遊官網：https://www.modotravel.com.tw

南極婚禮不是夢，今年12月有機會成行。圖／摘自元本旅遊官網
南極婚禮不是夢，今年12月有機會成行。圖／摘自元本旅遊官網
全球最新、最奢華的日月合朔號郵輪，元本旅遊包船帶隊登陸。圖／摘自元本旅遊官網
全球最新、最奢華的日月合朔號郵輪，元本旅遊包船帶隊登陸。圖／摘自元本旅遊官網

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