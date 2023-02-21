限時5天！7-ELEVEN「FUN價開心花」會員滿額現折100元

本週末將迎來開工後第一個連假，正逢花季，不少民眾規畫外出旅遊行程，7-ELEVEN掌握連假出遊商機，自2月24日至2月28日限時5天展開「FUN價開心花」活動，OPEN POINT會員購買全店指定商品滿額享現折100元優惠，結帳金額滿888元於指定日期再加碼送一匙靈洗衣精或舒潔廚房紙巾；另有滷味全品項買4送1、指定飲料3件以上77折、CITY CAFE特大杯美式咖啡（冰／熱）買1送1、「行動隨時取」指定飲品超值優惠組合，7-ELEVEN門市化身旅遊補給站，邀請民眾FUN假開心花。

7-ELEVEN表示，因應連假出遊商機，風景區、交通轉運門市積極備戰，特別於CITY飲品、自助區熱食、飲料、零食、冰品等民眾出遊較常購買的商品加強備貨，其中更觀察到連假期間方便補充體力的熱食自助區業績可較平時成長3成。看準出遊期間熱食補給商機，7-ELEVEN自2月22日起「星級饗宴

－滷味」推出7款獨家食材，即日起至3月21日全品項買4送1，可依個人喜好自由搭配食材，由新加坡米其林一星小販「了凡油雞‧燒臘．飯．麵」主廚指導監製，使用10多種中藥材、辛香料製成獨門滷汁細火慢熬，鹹甜適中且越滷越香，現已於1,700間7-ELEVEN門市限定販售。

瞄準連假出遊潮，7-ELEVEN自2月24日至2月28日限時5天推出「FUN價開心花」活動，OPEN POINT會員購買全店CITY系列飲品、飲料、冰品、零食、糖果、泡麵、甜點、冷凍、健美、寵物等指定商品，享滿額222元立折25元或滿888元立折100元優惠。同步加碼OPEN POINT會員專屬滿額禮，2月24日至2月26日結帳金額滿888元送「一匙靈抗菌EX植萃低敏洗衣精」一瓶，2月27日至2月28日結帳金額滿888元送「舒潔廚房紙巾」一串，單筆限贈一次、不累送。

7-ELEVEN即日起推出最新獨家冷藏飲品「OPEN將太會妃奶茶」，粉色包裝加上超萌大氣球造型，香醇的錫蘭紅茶搭配濃郁奶茶，加上太妃糖甜味點綴，售價38元。此外，7-ELEVEN門市即日起至3月7日推出指定8大品牌、近50項冰品任選2件95折、3件89折；飲料祭出「買多省多」優惠，針對水、茶品、運動機能、咖啡、碳酸類等5大類飲品推出指定商品任選第2件8折、3件以上77折優惠。以上活動搭配「FUN價開心花」活動再享會員滿額立折優惠。

CITY CAFE是每天提振精神的開端，7-ELEVEN門市2月24日至2月28日限時5天推出CITY CAFE特大杯美式咖啡（冰／熱）買1送1優惠，還有CITY CAFE特大杯拿鐵（冰／熱）買2送1、CITY TEA一顆檸檬青茶2杯88元、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾2杯99元，陪伴大眾開心出遊。OPEN POINT「行動隨時取」同步推出「188元」及「688元」多款飲品優惠組合，包括CITY CAFE大杯拿鐵咖啡（冰／熱）18杯特價688元，現萃茶完熟蘋果冰茶、冰淇淋紅茶任選4杯特價188元等。