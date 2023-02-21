Gianni Chiarini把自然景觀織成包包 紫藤花、芥末綠配色讓人驚艷

義大利輕奢品牌Gianni Chiarini的春夏新袋包，藉由紫藤花、芥末綠等配色，讓人驚豔不已。設計師品牌BOYY今年春夏首度與質感電商平台THE SPAACE攜手合作，推出獨家限定經典黑白撞色與沙灘暖陽拼色款BOBBY系列包款，絕對是時髦精必收！

Gianni Chiarini取材自陽光、沙灘、大海、浪花的意象，打造春夏的自然系列袋包，利用柔和色調，展現精緻與永恆的氛圍。像是以菱紋草編搭配皮革提把的Judy手提包配有可拆卸的皮革長肩帶於肩背時使用。包包兩側的金屬扣環可創造出兩種造型，讓人隨心變換樣式。在經典中加入獨特對比車縫線的Helena Round馬鞍包，搭配獨特紫藤花色除了傳遞春天到來，也增添現代感。Dua鏤空肩背包則是在皮革上呈現六邊形鏤空網孔，加上鮮豔亮麗的芥末綠色調，展現輕盈有型。

Gianni Chiarini Dua鏤空肩背包，18,900元。圖／Gianni Chiarini提供

而在 2006年由Jesse Dorsey和Wannasiri Kongman夫妻創立的紐約時尚品牌BOYY，擅長把洗鍊線條及帶有陽剛氣息風格融入設計，受到品味人士的追捧。而品牌最為經典的 BOBBY系列包款，其特色為乾淨俐落的線條以及方釦元素，凸顯優雅當代極簡精神。此次與THE SPAACE獨家合作的撞色設計，不論是經典黑白或沙灘暖陽拼色款，包身以全小牛皮材質打造，實用尺寸可手提及肩背，足以搭配日常所有穿搭。

Gianni Chiarini Judy草編手提包，13,600元。圖／Gianni Chiarini提供