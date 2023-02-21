最久資歷25年！上半年北、桃3商場接力退場 搶便宜趁這波

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聯合報／ 記者江佩君／即時報導
1998年1月開業的新光三越桃園大有店即將在2月28日熄燈結束營業。圖／新光三越提供
1998年1月開業的新光三越桃園大有店即將在2月28日熄燈結束營業。圖／新光三越提供

隨著百貨市場角逐者眾版圖逐年擴大，但相對隨著區域重點發展轉移也見興衰更迭，今年上半年陸續有25年歷史的新光三越桃園大有店將在2月28日落幕，12年的誠品生活站前店最後營業日為3月19日，以及歷經轉型改裝、營運仍不見起色將收場的ATT e Life將在5月7日熄燈，都將走入百貨歷史的一頁。熄燈之前，新光三越桃園大有店與誠品生活站前店都推出BYE BYE SALE，讓當地消費者趁清倉價入手所需，也可趁熄燈倒數前造訪做最後回味。

1998年1月開業的新光三越桃園大有店，原址是八百伴百貨桃園店，是桃園市現存時間最久的百貨。但由於桃園商圈版塊發展早已挪移，該據點相對冷門、年度業績規模小，在汰弱留強原則下，桃園大有店將在2月28日結束營業，與在地人告別時間倒數一周。新光三越桃園大有店2月28日前展開全館清倉，有購物需求的在地消費者，不妨可前往用出清優惠價購入所需。

2011年5月開幕的誠品生活站前店，分別有誠品書店、誠品文具與零售，3月19日前推出BYE BYE SALE，包括Palladium、Kangol、FILA眾多流行服飾、美妝品牌1折起。誠品書店推出全館書籍、文具館商品7.9折起、雜誌影音9折起，以及會員滿1,000元送100元電子抵用券等優惠。

另外，有50幾年歷史的遠東百貨寶慶店預計在今年中拆除重建，拆除後預計要5年後才能完工，讓歷史悠久的寶慶店重生。遠百也預告，在拆除前將有一波封館大拍賣，想趁機撿便宜的民眾可以期待。

2018 年底開幕的ATT e Life將在5月7日熄燈。記者江佩君／攝影
2018 年底開幕的ATT e Life將在5月7日熄燈。記者江佩君／攝影
誠品生活站前店將於3月19日熄燈結束營業。圖／摘自迷誠品
誠品生活站前店將於3月19日熄燈結束營業。圖／摘自迷誠品
遠東百貨寶慶店預計在今年中拆除重建。圖／遠百提供
遠東百貨寶慶店預計在今年中拆除重建。圖／遠百提供

桃園 誠品

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