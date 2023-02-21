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拍板定案！TOD'S聯手藍寶堅尼 鞋履、皮具全都來

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
宣布合作後的TOD'S與Lamborghini，未來將發表包含豪華皮具、鞋履、服裝和配件的一系列合作。圖／翻攝自 IG @ lamborghini、TOD'S（合成圖）
宣布合作後的TOD'S與Lamborghini，未來將發表包含豪華皮具、鞋履、服裝和配件的一系列合作。圖／翻攝自 IG @ lamborghini、TOD'S（合成圖）

精品的聯名早不是新鮮事，但如果是典雅的精品與活力的超跑結合？義大利精品品牌TOD’S宣佈，將與「同鄉」的義大利超跑品牌藍寶堅尼（Lamborghini）合作，為服裝與跑車的聯手、再添震撼新話題。

柔軟的皮革、經典的「豆豆（Gommino）」休閒鞋、半T半獅首的設計，早早成為TOD’S的經典DNA，在亞洲並有中國女星劉詩詩、日本女星榮倉奈奈，都是TOD’S的超級品牌好友。而又被車友稱為「大牛」的藍寶堅尼（Lamborghini）則是在1963年創立，並打造出包含Diablo GTR、Reventon、Essenza、Gran Truismo等經典車款，展露出義大利人狂野、激情的移動美學。

TOD’S集團總裁兼執行長Diego della Valle則為此表示，「對細節的關注、不斷的研究和創新是兩個品牌的關鍵價值，並真正代表了義大利風格」。據了解，未來雙方將帶來豪華皮具、鞋履、服裝和配件的一系列合作，但雙方發表合作關係後，各自僅在官方IG帳號僅貼出一張照片與一段影片，暫時未有更進一步消息，只能靜心再等等、拭目以待了。

女星劉詩詩是TOD'S品牌代言人，並不時穿戴TOD'S的時裝或包款造型。圖／翻攝自 IG @ liushishi_lss
女星劉詩詩是TOD'S品牌代言人，並不時穿戴TOD'S的時裝或包款造型。圖／翻攝自 IG @ liushishi_lss
義大利精品品牌TOD’S宣佈，將與「同鄉」的義大利超跑品牌藍寶堅尼（Lamborghini）合作，為服裝與跑車的聯手再添新話題。圖／TOD'S提供
義大利精品品牌TOD’S宣佈，將與「同鄉」的義大利超跑品牌藍寶堅尼（Lamborghini）合作，為服裝與跑車的聯手再添新話題。圖／TOD'S提供
除了經典的Gommino「豆豆」鞋，TOD'S近年也頻繁推出休閒鞋款、搶攻年輕族群。圖／翻攝自 IG @ TOD'S
除了經典的Gommino「豆豆」鞋，TOD'S近年也頻繁推出休閒鞋款、搶攻年輕族群。圖／翻攝自 IG @ TOD'S

義大利 品牌 藍寶堅尼 跑車 劉詩詩

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