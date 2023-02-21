拍板定案！TOD'S聯手藍寶堅尼 鞋履、皮具全都來

精品的聯名早不是新鮮事，但如果是典雅的精品與活力的超跑結合？義大利精品品牌TOD’S宣佈，將與「同鄉」的義大利超跑品牌藍寶堅尼（Lamborghini）合作，為服裝與跑車的聯手、再添震撼新話題。

柔軟的皮革、經典的「豆豆（Gommino）」休閒鞋、半T半獅首的設計，早早成為TOD’S的經典DNA，在亞洲並有中國女星劉詩詩、日本女星榮倉奈奈，都是TOD’S的超級品牌好友。而又被車友稱為「大牛」的藍寶堅尼（Lamborghini）則是在1963年創立，並打造出包含Diablo GTR、Reventon、Essenza、Gran Truismo等經典車款，展露出義大利人狂野、激情的移動美學。