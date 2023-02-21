室內口罩令放寬！7-ELEVEN「口腔衛生、臉部保養、室內食飲」指定商品最低買1送1起

睽違逾800天，繼戶外戴口罩政策放寬之後，中央流行疫情指揮中心再宣布即日起「室內口罩令有條件放寬」，7-ELEVEN因應室內口罩解禁聚會需求，針對「口腔衛生」、「臉部保養」、「室內食飲」等3大類別推出最低第2件4折、買1送1等超殺優惠，讓民眾不論辦公室工作或是周末與三五好友聚會，每天都能擁有清新口氣與好氣色。

7-ELEVEN即日起至3月21日推出多款面膜優惠，首推我的美麗日記玫瑰保濕花萃面膜7入，原價299元買1送1，另有8款我的美麗日記指定品項任2件399元；門市同步推出高露潔抗敏專家修復質牙膏買1送1、多達13款潤唇膏任選第2件4折，變色潤唇膏滋潤同時更能擁有粉嫩好氣色；日本雪肌粋則是推出購買保養系列（化妝水／美肌凝凍／乳液）任1件加1條潔淨洗面乳（大）組合優惠價499元（原價638元），現省139元。

此外，7-ELEVEN打造最大在地小吃攤，積極引進差異化新品，自2020年引進熱壓土司以來，目前已在限定1,200間門市可以吃到現壓美味，尤其文教、醫院、交通轉運站與辦公商圈門市銷售更是翻倍，單店最高單月可狂銷超過1,500份。2月22日起再推出新口味－韭菜盒子風味，加入提味三寶韭菜、冬粉、蝦皮，搭配碎蛋與胡椒等佐料拌炒，口感層次更升級，2月22日至3月7日享有第2件79折。