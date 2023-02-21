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一種鴨鴨、多重表述？Burberry 23秋冬古典幽默大解放

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
帶有英國鄉村風情的雁鴨，以羽毛、粗織毛帽等多重形式，成為本季Burberry的趣味亮點。圖／Burberry提供（合成圖）
帶有英國鄉村風情的雁鴨，以羽毛、粗織毛帽等多重形式，成為本季Burberry的趣味亮點。圖／Burberry提供（合成圖）

英倫時尚經典品牌Burberry今日凌晨發表了23秋冬時裝秀。本季不僅是品牌新任創意總監Daniel Lee的首季發表，引起各界熱烈關心，大秀上並有眾多名人如超模「黑珍珠」納歐咪（Naomi Campbell）、韓星全智賢、韓國超級運動員孫興慜、超模Rosie Huntington與動作男星傑森史塔森（Jason Statham）、泰星Bright Vachirawit全都齊聚秀場，星光爆棚。

在全數54套發表中，格紋、戰馬騎士（Equestrian Knight）、象徵英國鄉村風情的雁鴨，轉化為全新的時裝語彙，並恣意變形。Burberry經典的格紋本季像打翻調色盤般，化為多種顏色並出現在圍巾、長襪、毛衣，同時格紋的間距也大不相同、成為服裝上的無形印象；戰馬騎士則藉由形體的放大、雙色設計，由具象變為抽象，加上寬鬆、披風式設計，成為無分性別的優雅「戰衣」。

披肩、連身、皺摺、寬鬆、搖擺的輪廓，呈現了寫意的自由，但同時也展現模特兒的健美壯碩身形，帶來溫暖聯想的毛絨相繼出現在外套翻領、超大帽子、包款吊飾或長筒雪靴的滾邊上，散發遊牧民族般的貴族風格；Burberry經典的米色Trench長風衣則在Daniel Lee巧手下解構，保留了肩章、領口等細節，但在下半身改為同色皮革打摺長褲、連身裙或上衣的形式，維持了風衣的強悍精神。

最值得一提的是，常見於泰唔士河畔或英倫鄉間的雁鴨則成為本季超獨特亮點，無論是直觀的雁鴨印花出現在外套、長褲、連身長洋裝等單品，並搭配格紋產生疊加趣味，又或以羽毛的型態變形為削肩連身長裙、男裝身上的超華麗羽毛裝飾；其中一款針織雁鴨帽更重現了雁鴨的黃色鴨嘴、綠色羽毛與黑色雙瞳，並加以兩條螢光橘色的抽繩，古典、幽默、童心，或將成為Burberry未來在戰馬騎士、格紋以外的第三品牌DNA。

Burberry的戰馬騎士（Equestrian Knight）設計，本季以具象或變形的方式，重現展現英國貴族老牌的嶄新氣象。圖／Burberry提供（合成圖）
Burberry的戰馬騎士（Equestrian Knight）設計，本季以具象或變形的方式，重現展現英國貴族老牌的嶄新氣象。圖／Burberry提供（合成圖）
超模Rosie Huntington（左）與另一半、動作男星傑森史塔森（Jason Statham）也一同出席了Burberry 23秋冬時裝秀。圖／Burberry提供
超模Rosie Huntington（左）與另一半、動作男星傑森史塔森（Jason Statham）也一同出席了Burberry 23秋冬時裝秀。圖／Burberry提供
不同顏色、間距、粗細的格紋，為Burberry時裝注入了全新印象與情緒。圖／Burberry提供
不同顏色、間距、粗細的格紋，為Burberry時裝注入了全新印象與情緒。圖／Burberry提供
新任創意總監Daniel Lee昨晚帶來了在Burberry的首個系列發表。圖／Burberry提供
新任創意總監Daniel Lee昨晚帶來了在Burberry的首個系列發表。圖／Burberry提供
Burberry經典的米色Trench長風衣被巧妙解構，保留部分細節，但轉化為外套、上衣、連身裙的多重可能。圖／Burberry提供（合成圖）
Burberry經典的米色Trench長風衣被巧妙解構，保留部分細節，但轉化為外套、上衣、連身裙的多重可能。圖／Burberry提供（合成圖）
俏皮的雁鴨變形為印花，成為Burberry 23秋冬時裝的討喜圖案。圖／Burberry提供
俏皮的雁鴨變形為印花，成為Burberry 23秋冬時裝的討喜圖案。圖／Burberry提供
超模「黑珍珠」納歐咪（Naomi Campbell）出席了Burberry 23秋冬大秀。圖／Burberry提供
超模「黑珍珠」納歐咪（Naomi Campbell）出席了Burberry 23秋冬大秀。圖／Burberry提供
從雁鴨而來的羽毛，化為削肩連身裙上最飄逸靈動的英倫風格展現。圖／Burberry提供
從雁鴨而來的羽毛，化為削肩連身裙上最飄逸靈動的英倫風格展現。圖／Burberry提供
「戰馬騎士」不僅在日前品牌最新Logo中「復歸」，更成為新一季服裝的幾何圖騰。圖／Burberry提供
「戰馬騎士」不僅在日前品牌最新Logo中「復歸」，更成為新一季服裝的幾何圖騰。圖／Burberry提供

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