快訊

林智堅的台大碩士學位遭撤銷 民眾替他抱不平打官司結果出爐

新冠疫苗接種「常態化」 擬每年一劑、高風險族群兩劑

要懂英日語！台鐵徵車勤服務員起薪僅3萬 挨轟剝削勞工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李沐小清新 把Loro Piana喀什米爾穿出文青風

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
李沐演繹Loro Piana全新2023春夏女裝系列絲綢碎花長洋裝，12萬4,400元；雙層喀什米爾夾克，14萬7,700元；EXTRA POCKET BAG小牛皮革肩背包，62,200元。圖／Loro Piana提供
李沐演繹Loro Piana全新2023春夏女裝系列絲綢碎花長洋裝，12萬4,400元；雙層喀什米爾夾克，14萬7,700元；EXTRA POCKET BAG小牛皮革肩背包，62,200元。圖／Loro Piana提供

以精緻羊絨面料聞名的義大利品牌Loro Piana，於人文薈萃的台中中港新光三越精品店開設全新專賣店，為全球第一間全新概念店，空間設計與店面視覺貫徹品牌美學理念，整體設計為自然石紋裝飾配以精緻地毯以及木條裝飾詮釋低調奢華，營造出舒適的購物氛圍及賓至如歸的溫馨感受。品牌並邀請到在新生代戲劇女神李沐演繹2023春夏系列的時尚造型，透過服飾細節體現本季遊走義大利的旅程。

李沐第一套造型以小山羊喀什米爾的針織衫和縮口長褲，搭配絨毛皮革緄邊綁帶長版大衣和拼接高筒靴，展現率性的戶外精神。第二套換上優雅的絲綢碎花長洋裝和雙層喀什米爾夾克，為輕鬆舒適的自然風格穿著注入女人味。最後她則演繹了POLO衫配西裝外套、打摺落地長褲、和莫卡辛鞋的文青風格，詮釋知性魅力。李沐這次也拎了本季全新推出的Bale Bag，設計概念是銜接起品牌的理念和對皮件的考究品味，紋理緻密的粒面皮革經悉心處理、表面不添加塗層，並選擇自然色調的染料，以天然的柔軟度和均質之美。

李沐演繹Loro Piana全新2023春夏女裝系列絲綢碎花長洋裝，12萬4,400元；雙層喀什米爾夾克，14萬7,700元；EXTRA POCKET BAG小牛皮革肩背包，62,200元。圖／Loro Piana提供
李沐演繹Loro Piana全新2023春夏女裝系列絲綢碎花長洋裝，12萬4,400元；雙層喀什米爾夾克，14萬7,700元；EXTRA POCKET BAG小牛皮革肩背包，62,200元。圖／Loro Piana提供
李沐演繹Loro Piana全新2023春夏女裝系列喀什米爾POLO衫，54,400元；亞麻羊毛精紡西裝外套，11萬2,200元；亞麻羊毛精紡打摺落地長褲，50,800元；麂皮莫卡辛鞋，29,600元。圖／Loro Piana提供
李沐演繹Loro Piana全新2023春夏女裝系列喀什米爾POLO衫，54,400元；亞麻羊毛精紡西裝外套，11萬2,200元；亞麻羊毛精紡打摺落地長褲，50,800元；麂皮莫卡辛鞋，29,600元。圖／Loro Piana提供
李沐演繹Loro Piana全新2023春夏女裝系列絨毛皮革緄邊綁帶長版大衣，22萬4,400元；小山羊喀什米爾圓領針織衫，56,300元；小山羊喀什米爾縮口長褲，76,300元；喀什米爾拼接高筒靴，價格店洽，BALE BAG中型小牛皮革肩背包，81,500元。
李沐演繹Loro Piana全新2023春夏女裝系列絨毛皮革緄邊綁帶長版大衣，22萬4,400元；小山羊喀什米爾圓領針織衫，56,300元；小山羊喀什米爾縮口長褲，76,300元；喀什米爾拼接高筒靴，價格店洽，BALE BAG中型小牛皮革肩背包，81,500元。
Loro Piana台中中港全新概念精品店。圖／Loro Piana提供
Loro Piana台中中港全新概念精品店。圖／Loro Piana提供

品牌 義大利

延伸閱讀

爆紅春吉商行「露點奶酥」滿四罐免運優惠！首推鐵觀音茶與伯爵茶口味

新北／《巷弄裡的那家書店》場景 文青風「浮洲書店」沉浸閱讀

化身風格水手 王陽明站台Loro Piana 23春夏新品發表

當奶爸太操勞！玄彬滿臉鬍渣頹廢拍時尚大片　對比當爸前拍同款雜誌差很大

相關新聞

小琉球浮潛夯！21家業者說好聯合調漲百元 公平會開罰235萬

小琉球因不受東北季風影響，一年四季很適合前往浮潛，因疫情自110年5月至8月間曾一度全面停止開放浮潛，於110年8月24...

室內口罩令放寬！7-ELEVEN「口腔衛生、臉部保養、室內食飲」指定商品最低買1送1起

睽違逾800天，繼戶外戴口罩政策放寬之後，中央流行疫情指揮中心再宣布即日起「室內口罩令有條件放寬」，7-ELEVEN因應...

一種鴨鴨、多重表述？Burberry 23秋冬古典幽默大解放

英倫時尚經典品牌Burberry今日凌晨發表了23秋冬時裝秀。本季不僅是品牌新任創意總監Daniel Lee的首季發表，...

李沐小清新 把Loro Piana喀什米爾穿出文青風

以精緻羊絨面料聞名的義大利品牌Loro Piana，於人文薈萃的台中中港新光三越精品店開設全新專賣店，為全球第一間全新概...

這可能是GU最時髦又百搭的聯名款 只要390元就能入手！

果然沒讓人失望！平價時尚品牌GU完整公佈與日本設計師品牌beautiful people首度聯名系列，最低390元就能入手，風格多元又百搭，有著強烈時髦感，堪稱是近期品牌最值得購買的合作款，預計3月3日與日本同步上市。

展現自然活力新膚色！愛馬仕新推2款H Trio粉餅

比起裝飾性且過度遮瑕的彩妝，自然清透、彰顯膚色的彩妝仍為當代主流，愛馬仕之前推出Hermès Plein Air系列底妝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦