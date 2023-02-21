李沐小清新 把Loro Piana喀什米爾穿出文青風

以精緻羊絨面料聞名的義大利品牌Loro Piana，於人文薈萃的台中中港新光三越精品店開設全新專賣店，為全球第一間全新概念店，空間設計與店面視覺貫徹品牌美學理念，整體設計為自然石紋裝飾配以精緻地毯以及木條裝飾詮釋低調奢華，營造出舒適的購物氛圍及賓至如歸的溫馨感受。品牌並邀請到在新生代戲劇女神李沐演繹2023春夏系列的時尚造型，透過服飾細節體現本季遊走義大利的旅程。

李沐第一套造型以小山羊喀什米爾的針織衫和縮口長褲，搭配絨毛皮革緄邊綁帶長版大衣和拼接高筒靴，展現率性的戶外精神。第二套換上優雅的絲綢碎花長洋裝和雙層喀什米爾夾克，為輕鬆舒適的自然風格穿著注入女人味。最後她則演繹了POLO衫配西裝外套、打摺落地長褲、和莫卡辛鞋的文青風格，詮釋知性魅力。李沐這次也拎了本季全新推出的Bale Bag，設計概念是銜接起品牌的理念和對皮件的考究品味，紋理緻密的粒面皮革經悉心處理、表面不添加塗層，並選擇自然色調的染料，以天然的柔軟度和均質之美。 李沐演繹Loro Piana全新2023春夏女裝系列絲綢碎花長洋裝，12萬4,400元；雙層喀什米爾夾克，14萬7,700元；EXTRA POCKET BAG小牛皮革肩背包，62,200元。圖／Loro Piana提供 李沐演繹Loro Piana全新2023春夏女裝系列喀什米爾POLO衫，54,400元；亞麻羊毛精紡西裝外套，11萬2,200元；亞麻羊毛精紡打摺落地長褲，50,800元；麂皮莫卡辛鞋，29,600元。圖／Loro Piana提供 李沐演繹Loro Piana全新2023春夏女裝系列絨毛皮革緄邊綁帶長版大衣，22萬4,400元；小山羊喀什米爾圓領針織衫，56,300元；小山羊喀什米爾縮口長褲，76,300元；喀什米爾拼接高筒靴，價格店洽，BALE BAG中型小牛皮革肩背包，81,500元。 Loro Piana台中中港全新概念精品店。圖／Loro Piana提供