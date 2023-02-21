這可能是GU最時髦又百搭的聯名款 只要390元就能入手！
果然沒讓人失望！平價時尚品牌GU完整公佈與日本設計師品牌beautiful people首度聯名系列，最低390元就能入手，風格多元又百搭，有著強烈時髦感，堪稱是近期品牌最值得購買的合作款，預計3月3日與日本同步上市。
為了首次與beautiful people聯名，GU也特別推出原創形象影片，以大家都有過的「青春回憶」為概念，邀請日本女演員見上愛主演，並搭配日本獨立樂團No Buses專為本片創作的音樂。藉以呼應此次「青春」為設計理念，除了讓10至20多歲的年輕人有耳目一新感受以外，同時也能勾起30歲以上成年人的懷舊之情。全系列共提供16款不同花色的單品，涵蓋了T恤、針織上衣、大衣、褲款和連帽外套等服飾，還包含包包與皮帶、襪品配件；價格自390元到2,990元之間，是輕易就能購買的定位。
而且全新GU and beautiful people聯名系列，所有款式均為男女適穿，獨特尺碼版型則反映出beautiful people一貫品牌特性，對於GU來說更是一次全新嘗試。系列中必買的就屬經典單品「騎士外套」和「風衣」，除了有百搭的黑與卡其配色，更備有寶藍與奶綠款，而且訂價僅是beautiful people的十分之一，讓人躍躍欲試。GU and beautiful people聯名系列將與日本同步在3月3日在全台實體店舖及網路商店正式販售。
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