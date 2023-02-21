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這可能是GU最時髦又百搭的聯名款 只要390元就能入手！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
平價時尚品牌GU完整公佈與日本設計師品牌beautiful people首度聯名系列，最低390元就能入手。圖／GU提供
平價時尚品牌GU完整公佈與日本設計師品牌beautiful people首度聯名系列，最低390元就能入手。圖／GU提供

果然沒讓人失望！平價時尚品牌GU完整公佈與日本設計師品牌beautiful people首度聯名系列，最低390元就能入手，風格多元又百搭，有著強烈時髦感，堪稱是近期品牌最值得購買的合作款，預計3月3日與日本同步上市。

為了首次與beautiful people聯名，GU也特別推出原創形象影片，以大家都有過的「青春回憶」為概念，邀請日本女演員見上愛主演，並搭配日本獨立樂團No Buses專為本片創作的音樂。藉以呼應此次「青春」為設計理念，除了讓10至20多歲的年輕人有耳目一新感受以外，同時也能勾起30歲以上成年人的懷舊之情。全系列共提供16款不同花色的單品，涵蓋了T恤、針織上衣、大衣、褲款和連帽外套等服飾，還包含包包與皮帶、襪品配件；價格自390元到2,990元之間，是輕易就能購買的定位。

GU and beautiful people聯名系列將與日本同步在3月3日在全台實體店舖及網路商店正式販售。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列將與日本同步在3月3日在全台實體店舖及網路商店正式販售。圖／GU提供

而且全新GU and beautiful people聯名系列，所有款式均為男女適穿，獨特尺碼版型則反映出beautiful people一貫品牌特性，對於GU來說更是一次全新嘗試。系列中必買的就屬經典單品「騎士外套」和「風衣」，除了有百搭的黑與卡其配色，更備有寶藍與奶綠款，而且訂價僅是beautiful people的十分之一，讓人躍躍欲試。GU and beautiful people聯名系列將與日本同步在3月3日在全台實體店舖及網路商店正式販售。

GU and beautiful people聯名系列印花T恤，790元。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列印花T恤，790元。圖／GU提供

GU and beautiful people聯名系列側邊線條褲，1,490元。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列側邊線條褲，1,490元。圖／GU提供

GU and beautiful people聯名系列牛仔工作風大衣，2,490元。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列牛仔工作風大衣，2,490元。圖／GU提供

GU and beautiful people聯名系列騎士外套，2,990元。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列騎士外套，2,990元。圖／GU提供

GU and beautiful people聯名系列側邊線條連帽拉鍊外套，1,490元。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列側邊線條連帽拉鍊外套，1,490元。圖／GU提供

GU and beautiful people聯名系列迷你小包，1,490元。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列迷你小包，1,490元。圖／GU提供

GU and beautiful people聯名系列馬德拉斯格紋褲，1,490元。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列馬德拉斯格紋褲，1,490元。圖／GU提供

GU and beautiful people聯名系列拼接外套，1,990元。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列拼接外套，1,990元。圖／GU提供

GU and beautiful people聯名系列寬鬆窄管褲，1,490元。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列寬鬆窄管褲，1,490元。圖／GU提供

GU and beautiful people聯名系列雙面腰帶，890元。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列雙面腰帶，890元。圖／GU提供

GU and beautiful people聯名系列牛仔大口袋工作褲，1,490元。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列牛仔大口袋工作褲，1,490元。圖／GU提供

GU and beautiful people聯名系列打摺寬褲，1,490元。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列打摺寬褲，1,490元。圖／GU提供

GU and beautiful people聯名系列托特包，890元。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列托特包，890元。圖／GU提供

GU and beautiful people聯名系列印花針織上衣，1,490元。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列印花針織上衣，1,490元。圖／GU提供

GU and beautiful people聯名系列襪子，390元。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列襪子，390元。圖／GU提供

GU and beautiful people聯名系列風衣，2,990元。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列風衣，2,990元。圖／GU提供

GU and beautiful people聯名系列襪子，390元。圖／GU提供
GU and beautiful people聯名系列襪子，390元。圖／GU提供

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