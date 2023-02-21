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展現自然活力新膚色！愛馬仕新推2款H Trio粉餅

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
愛馬仕HERMÈS PLEIN AIR 系列推出兩款H TRIO粉餅。圖／愛馬仕提供
愛馬仕HERMÈS PLEIN AIR 系列推出兩款H TRIO粉餅。圖／愛馬仕提供

比起裝飾性且過度遮瑕的彩妝，自然清透、彰顯膚色的彩妝仍為當代主流，愛馬仕之前推出Hermès Plein Air系列底妝，呈現出清透的膚色特質，再度推出兩款全新的H Trio粉餅，突顯出女性的活力、率性且健康的膚色，取材自然，且用法簡單，專屬於女性之美從此脫穎而出。

愛馬仕仕彩妝系列創意總監Gregoris Pyrpylis表示，Plein Air系列象徵著動感、亮彩與光芒、自由，而H Trio粉餅則是訴說人與自然的關聯，包括人與太陽間的光芒與暖意，以及人與大地間的千萬種色彩，以天然方式美化膚色。

H Trio三色煥顏礦物蜜粉餅中，共有5種配色，並以三種同色調組成，以多樣化的色調，呈現出肌膚彷彿被陽光略略曬過的溫暖氣色，增加臉部輪廓，展現出透亮的紅潤感，呈現出女性陽光活力的一面；H Trio三色珠光礦物蜜粉餅包括2種配色，並各由3種互補色組成，則呈現出自然之美，以珍珠母貝散發出幻彩妝感，以玫瑰獲珊瑚色調呈現出優雅的氣質。

兩款粉餅表面均呈現出愛馬仕經典的H字母，讓上妝更為融合，且蜜粉配方有88%天然成分，並有著細膩的粉末顆粒，與肌膚完美融合與持久妝感，煥顏礦物蜜粉餅也適合敏感肌膚。

呼應永續議題，兩款蜜粉餅均使用同款粉餅盒，並可替換粉蕊，金色拉絲金屬機做，搭配白漆盒蓋，充滿高度質感。使用上無論是塗抹全臉，或是針對重點部位打量、塑造立體感，都能彷彿經過大自然的洗禮。另可搭配Le précis 蜜粉刷、Le voyageur 攜帶式化妝刷，讓彩妝過程更臻完美。

愛馬仕Hermès Plein Air系列H Trio 三色煥顏礦物蜜粉餅01 Tottori 沙丘米色調／3,450元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Hermès Plein Air系列H Trio 三色煥顏礦物蜜粉餅01 Tottori 沙丘米色調／3,450元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Le précis 蜜粉刷 (含盒) ／3,550元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Le précis 蜜粉刷 (含盒) ／3,550元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Hermès Plein Air系列H Trio三色煥顏礦物蜜粉餅05 Colorado 紅土色調／3,450元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Hermès Plein Air系列H Trio三色煥顏礦物蜜粉餅05 Colorado 紅土色調／3,450元。圖／愛馬仕提供

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