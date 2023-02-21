展現自然活力新膚色！愛馬仕新推2款H Trio粉餅

比起裝飾性且過度遮瑕的彩妝，自然清透、彰顯膚色的彩妝仍為當代主流，愛馬仕之前推出Hermès Plein Air系列底妝，呈現出清透的膚色特質，再度推出兩款全新的H Trio粉餅，突顯出女性的活力、率性且健康的膚色，取材自然，且用法簡單，專屬於女性之美從此脫穎而出。

愛馬仕仕彩妝系列創意總監Gregoris Pyrpylis表示，Plein Air系列象徵著動感、亮彩與光芒、自由，而H Trio粉餅則是訴說人與自然的關聯，包括人與太陽間的光芒與暖意，以及人與大地間的千萬種色彩，以天然方式美化膚色。

H Trio三色煥顏礦物蜜粉餅中，共有5種配色，並以三種同色調組成，以多樣化的色調，呈現出肌膚彷彿被陽光略略曬過的溫暖氣色，增加臉部輪廓，展現出透亮的紅潤感，呈現出女性陽光活力的一面；H Trio三色珠光礦物蜜粉餅包括2種配色，並各由3種互補色組成，則呈現出自然之美，以珍珠母貝散發出幻彩妝感，以玫瑰獲珊瑚色調呈現出優雅的氣質。

兩款粉餅表面均呈現出愛馬仕經典的H字母，讓上妝更為融合，且蜜粉配方有88%天然成分，並有著細膩的粉末顆粒，與肌膚完美融合與持久妝感，煥顏礦物蜜粉餅也適合敏感肌膚。

呼應永續議題，兩款蜜粉餅均使用同款粉餅盒，並可替換粉蕊，金色拉絲金屬機做，搭配白漆盒蓋，充滿高度質感。使用上無論是塗抹全臉，或是針對重點部位打量、塑造立體感，都能彷彿經過大自然的洗禮。另可搭配Le précis 蜜粉刷、Le voyageur 攜帶式化妝刷，讓彩妝過程更臻完美。