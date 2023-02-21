許光漢拎15萬FENDI最新男包登機 飛米蘭會宋慧喬

FENDI秋冬23系列女裝大秀將於2023年2月22日台灣時間晚上9點於米蘭時裝周登場，除品牌大使宋慧喬已於日前在首爾機場被捕捉到準備出發前往的身影，同為FENDI品牌大使的台灣男星許光漢，以及泰國超人氣混血女星Bella Ranee Campen亦以全身FENDI深藍色系休閒套裝搭配FENDI Selleria Peekaboo ISeeU包款現身機場，準備出發看秀，屆時秀場無疑星光雲集。

許光漢以率性方式展現兼具休閒輕鬆氣息的男神穿搭。他身穿舒適又年輕的FENDI春夏23系列白色連帽長袖運動衫，胸前裝飾此次春夏23男裝系列最新渲染造型圖騰，外罩黑色尼龍材質的襯衫領夾克外套，為休閒裝束增添斯文氣息，搭配時下最流行的黑色寬褲，抽繩細節則顯洋溢運動感。他手上的FENDI FF LOGO Forty8包，大容量尺寸可容納出國旅行必備的各項物品，是旅行不可或缺的良伴。 FENDI品牌形象大使許光漢於桃園國際機場飛往米蘭出席秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供 FENDI Selleria Peekaboo ISeeU中型款，16萬5,000元。圖／FENDI提供 FENDI O'Lock造型手環，19,800元。圖／FENDI提供 泰國人氣女星Bella Ranee Campen穿FENDI同色系休閒套裝拎FENDI Selleria Peekaboo ISeeU包款現身機場，準備出發前往米蘭參加FENDI 秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供 FENDI品牌形象大使許光漢於桃園國際機場飛往米蘭出席秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供 FENDI品牌形象大使許光漢於桃園國際機場飛往米蘭出席秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供 泰國人氣女星Bella Ranee Campen穿FENDI同色系休閒套裝拎FENDI Selleria Peekaboo ISeeU包款現身機場，準備出發前往米蘭參加FENDI 秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供 FENDI品牌形象大使許光漢於桃園國際機場飛往米蘭出席秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供 泰國人氣女星Bella Ranee Campen穿FENDI同色系休閒套裝拎FENDI Selleria Peekaboo ISeeU包款現身機場，準備出發前往米蘭參加FENDI 秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供 FENDI抽繩擴型褲，38,000元。圖／FENDI提供 FENDI Baguette造型戒指，8,500元。圖／FENDI提供 FENDI Peekaboo ISeeU Forty8包，15萬5,000元。圖／FENDI提供 FENDI尼龍面料夾克，78,000元。圖／FENDI提供 泰國人氣女星Bella Ranee Campen穿FENDI同色系休閒套裝拎FENDI Selleria Peekaboo ISeeU包款現身機場，準備出發前往米蘭參加FENDI 秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供 FENDI品牌形象大使許光漢於桃園國際機場飛往米蘭出席秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供 FENDI Faster休閒鞋，36,500元。圖／FENDI提供 FENDI渲染造型衛衣，43,000元。圖／FENDI提供 泰國人氣女星Bella Ranee Campen穿FENDI同色系休閒套裝拎FENDI Selleria Peekaboo ISeeU包款現身機場，準備出發前往米蘭參加FENDI 秋冬23系列女裝大秀。圖／FENDI提供