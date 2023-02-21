聽新聞
test
0:00 / 0:00
許光漢拎15萬FENDI最新男包登機 飛米蘭會宋慧喬
FENDI秋冬23系列女裝大秀將於2023年2月22日台灣時間晚上9點於米蘭時裝周登場，除品牌大使宋慧喬已於日前在首爾機場被捕捉到準備出發前往的身影，同為FENDI品牌大使的台灣男星許光漢，以及泰國超人氣混血女星Bella Ranee Campen亦以全身FENDI深藍色系休閒套裝搭配FENDI Selleria Peekaboo ISeeU包款現身機場，準備出發看秀，屆時秀場無疑星光雲集。
許光漢以率性方式展現兼具休閒輕鬆氣息的男神穿搭。他身穿舒適又年輕的FENDI春夏23系列白色連帽長袖運動衫，胸前裝飾此次春夏23男裝系列最新渲染造型圖騰，外罩黑色尼龍材質的襯衫領夾克外套，為休閒裝束增添斯文氣息，搭配時下最流行的黑色寬褲，抽繩細節則顯洋溢運動感。他手上的FENDI FF LOGO Forty8包，大容量尺寸可容納出國旅行必備的各項物品，是旅行不可或缺的良伴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言