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0元遊日本機會來了！姓名含「這2字」5日機+酒全免費

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
易飛網推出「尋找『佐』『賀』」活動，凡旅客姓名中有「佐」、「賀」二字，即可享0元遊佐賀。圖／易飛網提供
易飛網推出「尋找『佐』『賀』」活動，凡旅客姓名中有「佐」、「賀」二字，即可享0元遊佐賀。圖／易飛網提供

隨著國境解封，看準國人赴日旅遊熱潮湧現，旅遊電商易飛網推出，日本九州佐賀包機行程，首發航班於4月2日啟航，並祭出「尋找『佐』『賀』」活動，凡旅客姓名中有「佐」、「賀」二字，即可享0元遊佐賀，姓名只有其中一字者，攜伴同行也享最高一萬元折扣，活動自2月23日至3月31日開放報名，限額50名。

易飛網董事長周昀生表示，為迎接疫後旅遊新熱潮，易飛網在國境開放前即針對東南亞及東北亞熱門城市進行包機行程的規劃，盼在疫後機票價格上漲的趨勢中，推出較親民的旅遊價格水準，也提供國人一線城市以外的赴日旅遊選擇。

易飛網指出，易飛網佐賀包機將自4月起的每周日及周四出發，航班時間早去午回，首發航班則定為4月2日，並推出「尋找『佐』『賀』」活動，凡旅客姓名中同時有「佐」、「賀」二字者，憑身分證件即可免費獲贈「佐賀機加酒4日/5日自由行」，並透過易飛網前10趟佐賀包機航班，一圓0元遊九州夢，限額僅50名。

另外，姓名中有「佐」、「賀」其中一字者，攜伴報名佐賀指定行程，可享團體旅遊兩人共折扣1萬元、機加酒自由行兩人共折扣6千元優惠；至於姓名完全無「佐」、「賀」二字者，只要下訂佐賀指定團體行程，將可獲贈每人5千日圓旅遊金，訂購佐賀自由行旅客則可享每房一台WiFi機。

易飛網佐賀包機將自4月起的每周日及周四出發，航班時間早去午回，首發航班定於4月2日。圖／易飛網提供
易飛網佐賀包機將自4月起的每周日及周四出發，航班時間早去午回，首發航班定於4月2日。圖／易飛網提供

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