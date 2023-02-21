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MIDZY們看過來！女團ITZY成G-SHOCK亞洲品牌大使 曝光代言美照辣秀長腿
TWICE師妹也是韓國JYP旗下女團ITZY即將在月底來台舉辦演唱會，讓MIDZY們（粉絲）好不興奮。不僅如此，近期她們還以專輯「CHESHIRE」首度獲得Circle Chart Music Awards音源部門年度歌手獎（2022年11月）中斷了BLACKPINK長期霸榜紀錄，更成為CASIO集團下G-SHOCK腕表的亞洲區品牌大使，形象美照完整曝光！
成軍第四年的南韓女團ITZY高人氣一點都不亞於有子瑜的TWICE前輩，因此陸續斬獲不少的品牌代言機會，最新的一個頭銜便是要擔任CASIO集團下G-SHOCK腕表的亞洲區品牌大使。由於G-SHOCK近年將目光放在女性表款消費市場，於是把熱門型號腕表縮小以滿足不同性別的表款需求。因此，CASIO相中ITZY富有能量又個性鮮明的歌曲，以及無法撼動的魅力，因此決定簽下她們為品牌大使。
而在隨之曝光的形象大片裡，ITZY五人就詮釋了專為女性設計全新G-SHOCK WOMEN系列表款，像是Lia、留真和禮志就分別配戴了GM-S110和GM-S210腕表，把過往以大表徑著稱的經典款縮小，更符合女性使用。而彩領跟有娜則演繹了以招牌5000系列為基礎，但換上新配色與新尺寸的GM-S5600表款，透過金屬表圈更是賦予別緻形象。但這系列形象大片中，讓MIDZY們注目還是ITZY都以長美腿造型現身，使人不知道該把眼睛放在她們的美腿還是手表上。
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