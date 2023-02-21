快對！名有「佐、賀」免費遊九州 易飛網4月2日慶首航

隨著國境解封、日圓貶值，赴日遊客大爆量，看好商機，旅遊電商易飛網宣布推出日本九州佐賀包機行程，首發航班訂於4月2日啟航，同步祭出「尋找『佐』『賀』」活動，凡旅客姓名中有「佐」、「賀」二字，即可0元遊佐賀；姓名只有其中一字者，攜伴同行也可享最高一萬元折扣。活動將於2月23日開放報名。

易飛網董事長周昀生表示，佐賀包機將自4月起的每周日及周四出發，航班時間早去午回，選擇佐賀，除了因為日本電影《佐賀的超級阿嬤》動人情節深植人心外，也期盼提供國人一線城市以外的赴日旅遊選擇。

易飛網佐賀包機首發航班為4月2日，凡旅客姓名同時有「佐」、「賀」二字者，憑身分證件即可免費獲贈「佐賀機加酒4日/5日自由行」，並透過易飛網前10趟佐賀包機航班，一圓「0元遊九州」之夢，限額50名。而姓名中有「佐」、「賀」其中一字者，攜伴報名佐賀指定行程，可享團體旅遊兩人共折扣10,000元、機加酒自由行兩人共折6,000元優惠。

姓名完全無「佐」、「賀」二字，也別灰心，只要下訂佐賀指定團體行程，也可獲贈每人5,000日圓旅遊金，訂購佐賀自由行旅客則可享每房一台WiFi機。

易飛網表示，佐賀位於九州地區的西北部，鄰近福岡、長崎與熊本，從台灣直飛只需2.5小時，且佐賀的巴士及火車相當便利，旅人不論使用大眾交通運輸工具或自駕遊都非常適合。佐賀擁有豐富的自然景觀及悠久的歷史文化，現為日本著名的陶瓷之鄉，「有田燒御膳」便是特別使用有田燒器皿裝盤，結合當地精選食材而成的特色菜餚。

此外，佐賀有多個溫泉鄉，其中以「美肌之湯」聞名的嬉野溫泉最廣為人知，不少溫泉店家會提供香味甘甜獨特的「嬉野茶」供泡湯客享用；以溫泉水製成的「溫泉湯豆腐」，也被稱為豆腐界絕品。而佐賀知名景點「大魚神社」，擁有三座隨著潮汐現身的海上鳥居，漲潮和退潮時擁有截然不同的風貌，附近亦可品嘗竹崎蟹、牡蠣及扇貝等新鮮海產。佐賀必吃美食還有日本頂級黑毛和牛「佐賀牛」，以及鮮甜有嚼勁的「呼子花枝」等。

易飛網「尋找『佐』『賀』」活動將自2月23日上午10點整於易飛網官網開跑，於3月31日截止。活動詳細資訊可查：https://event.ezfly.com/mkt/saga/event.html，或洽：02-7725-0800轉6。