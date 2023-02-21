看準港澳自由行商機 中市推農遊風光、米其林美食搶客

港澳人士來台自由行昨開放，為迎接這波旅遊潮，中市觀旅局指出，港澳客過往偏好山區農遊體驗，屯、都區文化觀光、在地美食饗宴，尤其台中自2020年起列入米其林美食評比名單；港澳客更可搭乘「台中觀光公車」，便利暢遊台中知名景點。

觀旅局指出，台中山海屯都觀光資源多元豐富，港澳客過往到訪偏好山區農遊體驗、屯及都區文化觀光、在地美食饗宴，山線特別推薦新社、豐原採果體驗；城中城區審計新村、帝國糖廠、第四市場、市役所、國家歌劇院等特色景點。

觀旅局也推薦美食，台中2020年起列入國際米其林美食評比名單，去年更有26家入選餐廳、5家餐廳摘星，共計摘下6顆星，包含必比登推介37家餐廳，總計68間餐廳入榜。無論是高級星級餐廳、實惠餐盤料理及入選餐廳，均值得港澳旅客到訪。