看準港澳自由行商機 中市推農遊風光、米其林美食搶客
港澳人士來台自由行昨開放，為迎接這波旅遊潮，中市觀旅局指出，港澳客過往偏好山區農遊體驗，屯、都區文化觀光、在地美食饗宴，尤其台中自2020年起列入米其林美食評比名單；港澳客更可搭乘「台中觀光公車」，便利暢遊台中知名景點。
觀旅局指出，台中山海屯都觀光資源多元豐富，港澳客過往到訪偏好山區農遊體驗、屯及都區文化觀光、在地美食饗宴，山線特別推薦新社、豐原採果體驗；城中城區審計新村、帝國糖廠、第四市場、市役所、國家歌劇院等特色景點。
觀旅局也推薦美食，台中2020年起列入國際米其林美食評比名單，去年更有26家入選餐廳、5家餐廳摘星，共計摘下6顆星，包含必比登推介37家餐廳，總計68間餐廳入榜。無論是高級星級餐廳、實惠餐盤料理及入選餐廳，均值得港澳旅客到訪。
中市府也為提升旅遊便利性，推動「台灣好行-台中時尚城中城線」景點接駁公車，帶領旅客遊憩中城區(台中火車站、草悟道、一中商圈周邊)；「台中觀光公車」153谷關線、309高美線及151阿罩霧線，可達谷關溫泉、東豐自行車綠廊、梧棲觀光漁港、高美濕地、霧峰林家、光復新村等知名景點；另可搭配旅遊摺頁、外語e化導覽、專屬網頁等加值服務，更提升國外自由行旅客於台中觀光便利度。
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