瓦斯桶工人+變裝皇后 「桶妝仙女」讓台灣酷兒驚豔國際

台灣影片參與國際影展再創佳績，短片「桶妝仙女（Tank Fairy）」繼獲得2022第46屆舊金山國際同志影展最佳敘事短片獎，近日又榮獲亞太酷兒影展聯盟短片獎（Asia-Pacific Queer Film Festival Award）。美籍導演雷利（Erich Rettstadt）18日，親赴雪梨領獎。他和先生秦國芳一同受獎，同時向觀眾說「沒有我的先生就沒有這部片」，獲得現場一片掌聲。

雪梨同性戀狂歡節電影節為全澳洲規模最大的電影節之一，並為全球知名的酷兒電影節，今年規模為歷年之最，共展映166部影片。電影節總監莉莎・蘿絲表示，亞太酷兒影展聯盟短片獎成立於2016年，由聯盟成員各自推舉本國短片參賽，再由全體成員投票選出得獎片，且僅能投票給本國以外的影片，該獎項本屆輪到雪梨同性戀狂歡節電影節主辦，共有來自澳洲、中國、夏威夷、印度、日本、巴基斯坦、斯里蘭卡、台灣及美國的短片角逐，由「桶妝仙女」獲得近全數投票勝出。

「桶妝仙女」取材自雷利在台灣居住期間結識許多變裝皇后，並近身觀察在地文化，對瓦斯工人運送瓦斯桶感到新奇，於是結合兩個角色創作。劇情描述對扮裝懷抱夢想的男孩，在遇見身兼瓦斯桶工人的變裝皇后後，展開探索性別認同的過程。本片融合音樂劇、喜劇、奇幻，整部影片無對白，畫面色調風格強烈，主題曲由主演《阿莉芙》的排灣族歌手舞炯恩演唱。

雷利在向觀眾介紹，「桶妝仙女」是與台灣的變裝皇后及酷兒圈合力打造的作品，除了他之外，演員及幕後工作人員全部都是台灣人。他因結識來自台灣的先生，自美國搬到台灣學習中文，原本只打算待9個月，沒想到就此定居下來，一待就是5年，主要是想跟台灣的變裝皇后與酷兒藝術家們一起合作。他向在場澳洲觀眾強調，台灣是亞洲酷兒權利的燈塔，是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，所舉辦的同志驕傲活動也是全亞洲規模最大的，也因為台灣享有充分的言論自由，變裝皇后文化在台灣十分蓬勃，本片主演瑪麗安即是一位跨性別的變裝皇后。

英國「衛報」19日刊出「桶妝仙女」專題報導指出，亞太酷兒影展聯盟短片獎在雪梨展映本片，觸動觀眾又哭又笑，且迄今已在32個國家超過100個影展中獲得熱烈迴響及佳績，導演雷利目前正致力於創作同系列影集，希望在國際舞台上展現台灣獨特的文化。