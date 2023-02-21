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新竹尖石金盞花海開了 黃金香草部落3、4月迎賞花客

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹尖石那羅部落金盞花進入花季，花農每天清晨都會下田採摘最新鮮的花朵。記者巫鴻瑋／攝影
新竹尖石那羅部落金盞花進入花季，花農每天清晨都會下田採摘最新鮮的花朵。記者巫鴻瑋／攝影

新竹尖石的金盞花海近來逐漸成為當地知名季節景點，今年花季再度迎來盛產，有「黃金香草部落」之稱的那羅部落今年，除了3公頃的金盞花海，還搭配地景設計要吸引遊客目光，更推出金盞花料理及保養品，希望讓遊客不僅眼看也能嘴嘗。

橫山地區農會總幹事邱宏鎮表示，新竹尖石的那羅部落已有十多年種植香草的歷史，其中金盞花是在地2011年開始投入嘗試，並打響知名度，其他還有迷迭香、薰衣草、薄荷、洋甘菊、甜菊等數十種香草，至今那羅部落所在的那羅灣休閒農業區，種植香草面積已有13公頃。

那羅灣休閒農業發展協會總幹事徐榮偉說，金盞花是那羅獨有特色，每年的3到5月正好是金盞花的盛產期，遊客前來可以到那羅灣休閒農業區主場地約1.2公頃的花海賞花，今年還特別設有地景設計，非常適合春來賞花好去處。

當地花農指出，為了保持金盞花的最佳新鮮品質，花農們都是一大早就下田採花，並將採集到的金盞花收集後進行加工處理，在地部落居民也開發出多樣的金盞花商品，其中金盞花膏、金盞花護唇膏最獲外地遊客喜愛，塗抹在身上會散出淡淡金盞花香。

為了能讓遊客到那羅部落不只是賞花，橫山地區農會持續輔導花農舉辦香草產業行銷及農產品展售，在地的美食餐廳也開發出金盞花特餐，將金盞花入菜增添風味，還有金盞花茶包等，遊客還能在花季參與當地舉辦的金盞花DIY活動，製作香皂、花圈等。

農會提到，金盞花有消炎、抗菌作用，根能治行氣活血、涼血、止血，花有豐富的礦物質磷和維生素C，並具有豐富的葉黃素可以明目、保護眼睛等作用，產品銷售佳，因此已經成為那羅重要的經濟來源。

那羅灣休閒農業發展協會表示，2月25日將在那羅休閒農業區遊客服務中心舉辦金盞花山裏花見活動，邀請竹東Wah幾散駐點演出的搖滾精靈樂圑演出，且從當天起到4月底前的每個周末都舉辦系列活動，要吸引遊客到那羅賞花。

每年3到5月是尖石那羅部落金盞花海盛開。圖／那羅灣休閒農業區提供
每年3到5月是尖石那羅部落金盞花海盛開。圖／那羅灣休閒農業區提供

賞花 農會 新竹

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