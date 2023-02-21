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洋芋片拼「清明上河圖」！樂事 X 故宮 十餘款贈品齊發

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
樂事洋芋片遇上古玩界最強首府故宮，玩出聯名新高度。圖／樂事提供
樂事洋芋片遇上古玩界最強首府故宮，玩出聯名新高度。圖／樂事提供

樂事與「故宮」聯手推出超強跨界聯名「翻玩古今，樂事潮會玩」，將樂事獨有的美式創意融入故宮經典元素，中西碰撞出讓人驚喜的火花。其中，3種新口味的洋芋片，排列在一起甚至能拼出清明上河圖鉅作，一秒從現代穿越古代；同時推出翠玉白菜兩用毯、故宮三寶Ｑ版周邊等超過十款贈品，

為了此次聯名，樂事推出期間限定新口味洋芋片，包括結合多種高級辛香料、層次豐富的「勁辣唐辛子」、熱銷回歸且最能展現當令馬鈴薯濃郁薯香的「純味無添加鹽」，以及添加昆布風味、尾韻回甘的「頂級日曬甘味湖鹽」。外包裝獨具巧思，將三種口味的袋裝樂事排列在一起，即可重現故宮國寶文物「清院本─清明上河圖 卷」；此外，樂連連系列也推出聯名限定口味「御膳泡菜鍋」。

不僅如此，樂事也以時下潮流的文青風格來翻玩故宮經典，加碼推出超過十款以上的限量贈品。像是知名的故宮三寶毛公鼎、肉形石、翠玉白菜，都被樂事以幽默簡約的設計，變身成Q版的造型毯、零食夾、集線器、杯墊、馬克杯、帆布袋等文創小物。這些實用可愛的周邊贈品不但限量，就連在故宮商店都買不到；活動期間，在全台各大通路購買指定商品滿額，都能獲得不同款式、種類的限量贈品。

聯名商品將於2/22在全台便利商店搶先開賣，3/3起全台量販、全聯皆有販售。限量「翠玉白菜包」(內含樂事洋芋片、翠玉白造型兩用毯與創意贈品)將於7-11、全台量販與全聯販售。

●7-11：Lay’s第二件6折，滿149元再送故宮聯名珪藻土杯墊

●全家便利商店：購買指定商品並參與「集章趣」活動即可獲得特定故宮聯名贈品

●量販店：Lay’s全品牌商品滿元300送故宮馬克杯、Lay’s 50元以上系列任6包贈故宮購物袋

●全聯：Lay’s買8包袋裝(300元)送故宮馬克杯與故宮購物袋

樂事翻玩故宮經典，加碼推出超過十款以上的限量贈品。圖／樂事提供
樂事翻玩故宮經典，加碼推出超過十款以上的限量贈品。圖／樂事提供

故宮 翠玉白菜

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