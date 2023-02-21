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米其林星廚開酒吧！李皞以Bar Impromptu插旗酒吧版圖

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「Bar Impromptu」以沈穩極簡風格呈現，營造出舒適愜意的品飲氛圍。圖／Bar Impromptu提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Bar Impromptu」以沈穩極簡風格呈現，營造出舒適愜意的品飲氛圍。圖／Bar Impromptu提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蟬聯四年榮獲米其林一星榮耀的「Impromptu by Paul Lee」，由星廚李皞（Paul Lee）攜手首席調酒師Daniel Lin，打造隱身在麗晶精品中的全新品牌「Bar Impromptu」，正式插旗酒吧版圖。店內空間以沈穩低調設計，規劃提供11個座位，結合經典系列調酒及私房下酒料理，孕育出獨特溫暖而放鬆的微醺空間。

星廚Paul Lee汲取自身遊走於世界各地的啟發為創作靈感，精心設計6道私房下酒料理，不同於「mpromptu by Paul Lee」講究的精緻餐點，「Bar Impromptu」則運用常見、簡單的食材及台灣在地搭配方式，賦予料理全新風味。

旅美多年的Paul也重新演繹求學時記憶中的「家鄉味」，例如將國民美食維力炸醬麵搭配炙燒和牛與鮑魚，並加入特製辣醬調味，整體口感層次豐富；以及Meat Lover薯仔辣炒蛋，則是完美復刻出當年在美式餐館吃到的深夜美食，每一口不僅能品嚐到食材的鮮美，更有生活滿滿的共鳴與熱忱。

首席調酒師Daniel低調有力詮釋「Bar Impromptu」酒單，與店內風格如出一轍，化繁為簡，捨去常見的奢華浮誇的裝飾特色，卻依然感受細緻而不凡的高質感，罕見以Modern Classic為主軸，每三個月更新酒單，皆選用頂級經典酒款做為基酒，強調酒體本身的醇厚香氣，極致呈現屬於每一款調酒的經典口感，流露出濃厚而富含實力的調酒底蘊。

「Secret Carré」則是選用軒尼詩V.S.O.P製成變化版的老廣場「Vieux Carré」，加入裸麥威士忌、甜香艾酒，額外添加了醃製黑醋栗及陳年的無花果醋，讓調性上增加了甜美風格。對於煙燻泥煤愛好者來說，Daniel的「Rob Roy」煙燻泥煤版本更是不容錯過，採用格蘭傑18年單一純麥威士忌，將深後沈穩的風味與雅柏艾雷Ardbeg厚實的泥煤煙燻味巧妙揉合，最後以煙燻器增添櫻桃木的木質調性，如同紳士般歷練性格，充滿魅力。

「Truffle Cognac」便以全球干邑領導品牌軒尼詩Hennessy為基底，透過軒尼詩X.O富含木質香料的調性混合義大利香草酒、杏仁酒，並浸泡來自義大利的黑松露，將味覺及嗅覺昇華，搭配自製黑巧克力，口感絲滑馥郁。此外，「Bar Impromptu」更是全台唯一一間提供「Caviar Martini」及「Oyster Cocktail」等Premium Cocktail的酒吧。

「希望每一位到訪的客人，都能放鬆、安心地喝著經典的調酒，好好享受『經典』的絕倫美味，不論是回家前想小酌一杯，或是餐後想要與三五好友喝得盡興，這邊都非常適合，這裡將是一個沒有距離感的去處。」Daniel指出：「原本『Impromptu by Paul Lee』的調酒，就已經受到蠻多客人喜愛，然而與「Bar Impromptu」的酒單，卻是沒有一杯與其重複，如何做出差異化又能滿足饕客們的味蕾，非常具有挑戰性。」。

◎「Bar Impromptu」資訊

．地址：麗晶精品 台北市中山北路二段39巷3號B1（林森北路入口）

．營業時間：18:00～01:00

．預約資訊：（02）2521-2527 ，另可透過inline線上訂位預約

星廚李皞（Paul Lee）（左）及Daniel Lin攜手打造全新指標性酒吧「Bar Impromptu」。圖／Bar Impromptu提供。
星廚李皞（Paul Lee）（左）及Daniel Lin攜手打造全新指標性酒吧「Bar Impromptu」。圖／Bar Impromptu提供。
首席調酒師Daniel Lin。圖／Bar Impromptu提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
首席調酒師Daniel Lin。圖／Bar Impromptu提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Secret Carré」定價450元。圖／Bar Impromptu提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Secret Carré」定價450元。圖／Bar Impromptu提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Caviar Martini」定價1,000元。圖／Bar Impromptu提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Caviar Martini」定價1,000元。圖／Bar Impromptu提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
由李皞結合生活靈感創作的6道私房下酒菜，搭配調酒相得益彰。圖／Bar Impromptu提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
由李皞結合生活靈感創作的6道私房下酒菜，搭配調酒相得益彰。圖／Bar Impromptu提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Truffle Cognac」定價600元。圖／Bar Impromptu提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Truffle Cognac」定價600元。圖／Bar Impromptu提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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