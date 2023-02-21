米其林星廚開酒吧！李皞以Bar Impromptu插旗酒吧版圖

蟬聯四年榮獲米其林一星榮耀的「Impromptu by Paul Lee」，由星廚李皞（Paul Lee）攜手首席調酒師Daniel Lin，打造隱身在麗晶精品中的全新品牌「Bar Impromptu」，正式插旗酒吧版圖。店內空間以沈穩低調設計，規劃提供11個座位，結合經典系列調酒及私房下酒料理，孕育出獨特溫暖而放鬆的微醺空間。

星廚Paul Lee汲取自身遊走於世界各地的啟發為創作靈感，精心設計6道私房下酒料理，不同於「mpromptu by Paul Lee」講究的精緻餐點，「Bar Impromptu」則運用常見、簡單的食材及台灣在地搭配方式，賦予料理全新風味。

旅美多年的Paul也重新演繹求學時記憶中的「家鄉味」，例如將國民美食維力炸醬麵搭配炙燒和牛與鮑魚，並加入特製辣醬調味，整體口感層次豐富；以及Meat Lover薯仔辣炒蛋，則是完美復刻出當年在美式餐館吃到的深夜美食，每一口不僅能品嚐到食材的鮮美，更有生活滿滿的共鳴與熱忱。

首席調酒師Daniel低調有力詮釋「Bar Impromptu」酒單，與店內風格如出一轍，化繁為簡，捨去常見的奢華浮誇的裝飾特色，卻依然感受細緻而不凡的高質感，罕見以Modern Classic為主軸，每三個月更新酒單，皆選用頂級經典酒款做為基酒，強調酒體本身的醇厚香氣，極致呈現屬於每一款調酒的經典口感，流露出濃厚而富含實力的調酒底蘊。

「Secret Carré」則是選用軒尼詩V.S.O.P製成變化版的老廣場「Vieux Carré」，加入裸麥威士忌、甜香艾酒，額外添加了醃製黑醋栗及陳年的無花果醋，讓調性上增加了甜美風格。對於煙燻泥煤愛好者來說，Daniel的「Rob Roy」煙燻泥煤版本更是不容錯過，採用格蘭傑18年單一純麥威士忌，將深後沈穩的風味與雅柏艾雷Ardbeg厚實的泥煤煙燻味巧妙揉合，最後以煙燻器增添櫻桃木的木質調性，如同紳士般歷練性格，充滿魅力。

「Truffle Cognac」便以全球干邑領導品牌軒尼詩Hennessy為基底，透過軒尼詩X.O富含木質香料的調性混合義大利香草酒、杏仁酒，並浸泡來自義大利的黑松露，將味覺及嗅覺昇華，搭配自製黑巧克力，口感絲滑馥郁。此外，「Bar Impromptu」更是全台唯一一間提供「Caviar Martini」及「Oyster Cocktail」等Premium Cocktail的酒吧。

「希望每一位到訪的客人，都能放鬆、安心地喝著經典的調酒，好好享受『經典』的絕倫美味，不論是回家前想小酌一杯，或是餐後想要與三五好友喝得盡興，這邊都非常適合，這裡將是一個沒有距離感的去處。」Daniel指出：「原本『Impromptu by Paul Lee』的調酒，就已經受到蠻多客人喜愛，然而與「Bar Impromptu」的酒單，卻是沒有一杯與其重複，如何做出差異化又能滿足饕客們的味蕾，非常具有挑戰性。」。

◎「Bar Impromptu」資訊

．地址：麗晶精品 台北市中山北路二段39巷3號B1（林森北路入口）

．營業時間：18:00～01:00