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APUJAN挺進十周年 23秋冬續譜時裝奇幻偵探秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
APUJAN 23秋冬形象影片引人踏入23秋冬系列時裝，並展現了虛實變換、東西融合的奇幻情境。圖／APUJAN提供
APUJAN 23秋冬形象影片引人踏入23秋冬系列時裝，並展現了虛實變換、東西融合的奇幻情境。圖／APUJAN提供

台灣設計師品牌APUJAN發表2023秋冬系列，昨日於台北公開本季形象影片「遙遠的另一端」 （The Other End of Nowhere），約六分半鐘的影片除融合走秀與影像，除有「大元」林艾璇、新生代演員顏毓麟與姚愛寗參與演出，影片則由品牌創意總監詹朴執導，引人踏入23秋冬系列時裝，再度展現虛實變化的奇幻情境。

影像故事延續上一季設定，取用《西遊記》中孫悟空隨唐僧前往西方取經的世界觀，並融合設計師詹朴喜愛的奇幻文學、偵探等元素；其中新生代演員姚愛寗、顏毓麟擔綱演出偵探組合，林艾璇則再度演出「怪盜」一角，整體則廣泛受村上春樹、勞倫斯卜洛克、瑪格麗特米勒等作者之作品影響。

APUJAN 23秋冬時裝延續品牌東方風格為基礎、結合西方款式的融合DNA，並帶來西裝外套、雙排釦外套、開襟毛衣、絨布禮服等單元，並開發出新款的金屬釦、金屬標等服裝細節。原創的印花同樣融合東西方文化，如猴子、仙桃、白馬出自《西遊記》，西式的塔樓則讓人聯想到設計師出身的倫敦建築，並轉化為印花圖騰，成為面料上的紋理表情。

亮點必看的一套白洋裝則將無數個布製的信封與手寫信縫製而成，像一「襲」設計師遞傳給未來的情書，此外多套印花洋裝則借側邊腰身的鏤空，或拼接的半透絲質，展現出曼妙線條、若隱若現。品牌愛用的「X」設計則現身於改良式旗袍的縫合處，另外也是設計師愛用的恐龍元素則化身一顆討喜的三角龍針織包，又或一頂柔軟輪廓的針織帽，展現了設計師的未泯童心。

品牌創意總監詹朴表示本季主題「遙遠的另一端」也像一場時裝秀的公路之旅，透過主角將情感寄託於內，並將品牌、服裝與故事由東方傳遞至⻄方、最後回返原鄉。由於本季正是APUJAN品牌創立10周年，品牌未來將在女裝為主軸外發展男裝為支線計畫，並將在女裝中加入男裝單品，同時並宣佈APUJAN將在下一季重返時裝周，於倫敦現場進行實體走秀，並以數位、實體雙線並行，令人期待。

APUJAN 23秋冬再度融合東方輪廓與西方剪裁，並展現出女性的修長身形。圖／APUJAN提供
APUJAN 23秋冬再度融合東方輪廓與西方剪裁，並展現出女性的修長身形。圖／APUJAN提供
APUJAN品牌創意總監詹朴。圖／APUJAN提供
APUJAN品牌創意總監詹朴。圖／APUJAN提供
東方風格長外套，搭配上花藝的老虎面具，呈現出奇幻的化裝舞會聯想。圖／APUJAN提供
東方風格長外套，搭配上花藝的老虎面具，呈現出奇幻的化裝舞會聯想。圖／APUJAN提供
由實境秀出道的AcQUA源少年，也在APUJAN 23秋冬形象影片「遙遠的另一端」客串演出、走秀。圖／APUJAN提供
由實境秀出道的AcQUA源少年，也在APUJAN 23秋冬形象影片「遙遠的另一端」客串演出、走秀。圖／APUJAN提供
將布製的信封與手寫信縫製而成的白洋裝，是一「襲」穿戴上身、遞傳給未來的時裝情書。圖／APUJAN提供
將布製的信封與手寫信縫製而成的白洋裝，是一「襲」穿戴上身、遞傳給未來的時裝情書。圖／APUJAN提供
原創的印花同樣融合東西元素，例如猴子、仙桃、白馬出自《西遊記》，而西式的塔樓則讓人聯想到倫敦建築。圖／APUJAN提供
原創的印花同樣融合東西元素，例如猴子、仙桃、白馬出自《西遊記》，而西式的塔樓則讓人聯想到倫敦建築。圖／APUJAN提供
將布製的信封與手寫信縫製而成的白洋裝，是一「襲」穿戴上身、遞傳給未來的時裝情書。圖／APUJAN提供
將布製的信封與手寫信縫製而成的白洋裝，是一「襲」穿戴上身、遞傳給未來的時裝情書。圖／APUJAN提供
品牌喜愛的恐龍元素、再度以三角龍針織包的討喜形式具現。圖／APUJAN提供
品牌喜愛的恐龍元素、再度以三角龍針織包的討喜形式具現。圖／APUJAN提供

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