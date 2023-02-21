LV X 草間彌生不搶不排隊！ 加LV官方LINE貼圖免費下載

路易威登台灣LINE官方帳號登場，草間彌生系列貼圖限時免費下載。圖／路易威登提供

為歡慶路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）台灣LINE官方帳號正式啟動，路易威登特別推出與日本藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）合作的限定貼圖，將轟動全球、造成大排隊搶購的限定合作系列延伸到每個人日常生活對話中，共8張限定貼圖包含 「OK」、「謝謝」、「哈囉」等常用語彙，路易威登品牌吉祥玩偶Vivienne還化身草間彌生，換上藝術家招牌的紅色齊瀏海短髮造型，搭配此次聯名的彩繪圓點（Painted Dots）、無限圓點（Infinity Dots），手拿熱賣聯名Capucines與Alma紅色圓點包。 限定貼圖自即日起2月21日至3月23日止，加入路易威登 Line官方好友即可免費下載，使用期效為180天。

而甫上線的路易威登台灣LINE官方帳號涵蓋多種線上功能，包括瀏覽台灣官方網站、 觀看當季新品、形象廣告、創意活動、巴黎時裝秀場直播等，能第一手接收到品牌各方面的最新消息。同時，也可以於查看專門店列格中搜尋台北、 台中、高雄與台南的鄰近專門店，前往實體店面享受精品服務。