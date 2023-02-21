必勝客「紅糟肉圓比薩」開賣！ 吃得到9顆肉圓＋香菜

繼推出臭豆腐、豬血糕、鹽酥雞等多種獵奇口味比薩的「必勝客」，本次再度出奇招，自即日起限時推出「呷霸王紅糟肉圓比薩」，將9顆肉圓、大量香菜鋪在比薩上上桌，帶給民眾全新的的創意滋味。另外還有「波隆那肉醬起司薯瓣」同步登場。

不同於台灣常見的蒸肉圓或炸肉圓，必勝客本次推出的「呷霸王紅糟肉圓比薩」首創「烤肉圓」的烹調手法，肉圓內餡以新鮮豬肉、雲林產麻竹筍等食材調配而成，並加入屏東紅糟醬抓醃入味，再用豬油及香油煸出蝦米的鮮味及香菇的香氣，最後拌入油蔥酥提味。醬料則使用台灣契作稻米製成，無人工添加糯米粉，再佐以蒜頭調配，重現經典古早味。同時還撒上彰化小農香菜，搭配拔絲起司，創造出中西合併的獨特滋味。

「呷霸王紅糟肉圓比薩」共計鋪有9顆肉圓，並採用「棒球九宮格」的切法，連醬汁都是棒球縫線一般的設計。其原因正是因應即將到來的「世界棒球經典賽」所特別設計，期盼中華隊在經典賽中「呷霸丸、稱霸王」，贏得必勝好彩頭。必勝客也預告將在3月經典賽期間，推出中華隊必勝應援活動。

必勝客「呷霸王紅糟肉圓比薩」自即日起至3月20日期間限時販售，單點優惠價399元，限定搭配薄脆餅皮。以原價780元購買，可享外帶買大送大、外送買大送小，APP訂購再加送好禮。